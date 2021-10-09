НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане предлагается ввести обязательное чипирование домашних животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова сегодня в ходе брифинга в СЦК заявила об обязательном чипировании домашних животных, которое предусматривает законопроект об ответственном обращении с животными.

Законопроектом вводится обязательное чипирование домашних животных с использованием изделий учета домашних животных на платной основе за счет их владельцев", - сказала Шалабекова.

По ее словам, в целях планомерной реализации данной новеллы и предотвращения единовременной массовой нагрузки на организации, осуществляющие учет домашних животных, а также их владельцев, законопроектом предусмотрена отлагательная норма по обязательному учету домашних животных, вводимая с 1 сентября 2023 года.





Она также сообщила, что владельцев незарегистрированных домашних животных будут привлекать к административной ответственности. Первый раз штраф за незарегистрированное животное составит 5 МРП, повторное нарушение - 10 МРП.

Предусмотрена процедура учета животных, которая будет проводиться в ветеринарных клиниках либо самим владельцем животного, учитывая то, что сейчас изделия по учету животных могут использоваться и самостоятельно в домашних условиях. Все данные будут занесены в базу, которая будет вестись ветеринарными клиниками и которая будет сдаваться в местные исполнительные органы. В любом случае владелец питомца, придя в ветклинику с незарегистрированным животным получит необходимую помощь для своего питомца. Но вместе с тем, если у него не будет выполнено условие идентификации животного, наступит административная ответственность. Это в случае принятия данного закона в силу", - сообщила также вице-министр.







