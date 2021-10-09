В Казахстане ужесточат ответственность за жестокое обращение с животными

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова рассказала об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными в рамках законопроекта об ответственном обращении с животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время в рамках законопроекта мы внесли ужесточение ответственности за нарушение содержания, учета, отлова, выгула животных. Если в действующем законодательстве в 408 статье Кодекса об административных правонарушениях определено 5 МРП, то сейчас мы определили, что за нарушение данных правил штраф увеличен до 10 МРП. При повторном нарушении законодательства физические лица будут платить уже 10 МРП, должностные лица 30 МРП и юридические лица 40 МРП", - сообщила вице-министр.

По ее словам, данный законопроект был разработан при активном участии зоозащитных организаций. "Это наша совместная работа, зоозащитники - это те люди, которые болеют за животных, и мы, как уполномоченный орган, постарались все их порывы души учесть в этом законопроекте, поэтому ужесточение в области административной ответственности, уголовной ответственности было разработано вместе с ними. Зоозащитники даже были за то, чтобы санкции сделать больше за нарушения законодательства, учитывая вопиющие случаи жестокого обращения, которые стоят перед глазами. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы этот законопроект стал рабочим, чтобы люди понимали, что животные - это существа, которые испытывают боль и страдания, поэтому ответственность люди должны нести адекватную", - отметила она.

Вице-министр также подчеркнула, что также предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время в Уголовном кодексе РК есть статья 316 за жестокое обращение с животными.

Мы разделили эту статью на три части. Первое: если жестокое обращение повлекло за собой увечье, санкции будут - 120 МРП, или общественные работы в этом же размере, или арест на 30 суток. Второе: если жестокое обращение повлекло за собой гибель животного, то здесь штраф увеличивается до 200 МРП, общественные работы в этом же объеме и арест на 50 суток. Третье: если и увечье, и гибель животного совершено группой лиц, по предварительном сговору, с участием малолетних, в отношении нескольких животных, публично или с публичной демонстрацией, то это штраф уже 1000 МРП и ограничение свободы до 1 года. Кроме того, если совершивший - должностное лицо, например, работник службы отлова, то он не может заниматься своей деятельностью сроком до 2 лет", - уточнила Шалабекова.



















