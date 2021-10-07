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Мажилис принял в работу законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными

06.10.2021, 12:00 93934
Мажилис принял в работу законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными
Фото: Из открытых источников
Мажилис принял в работу законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными.
 
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Комитет по вопросам экологии и природопользования мажилиса Республики Казахстан принял в работу законопроект "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил депутат Александр Милютин, проект закона разработан для регулирования общественных отношений, возникающих при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных.
 
Депутат перечислил основные задачи законопроекта:
 
 - установление общих и специальных требований при обращении с животными;
 
 - защита животных от жестокого обращения, страданий и гибели;
 
 - недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества;
 
 - открытость информации в области регулирования численности бродячих животных.
 
Кроме того, проект закона предусматривает запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ в любой форме.
 
Также палата взяла в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными".
 

Он направлен на введение административной ответственности за жестокое обращение с животными и за нарушение законодательства в сфере обращения с животными. Установление административной ответственности за нарушение правил выпаса животных, наделение соответствующими компетенциями органов внутренних дел, уполномоченного органа в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и местных исполнительных органов", - пояснил Милютин.

 
Также в работе находится законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными".
 

Поправки вносятся в четыре законодательных акта. Предусмотрены поправки в статью УК РК "Жестокое обращение с животными", направленные на усиление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными путем увеличения санкции, а также перевод данного проступка в категорию преступлений средней тяжести", - отметил спикер.

 
Депутат также добавил, что в законах "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О ветеринарии", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" предусматривается расширение компетенции маслихатов, акиматов по регулированию вопросов умерщвления животных, перечня животных, подлежащих отлову и умерщвлению, а также совершенствование законодательства по вопросам контрольно-надзорных функций.
 

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