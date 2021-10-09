В Казахстане не будут закрывать дельфинарии

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НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане не планируют закрывать дельфинарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова пояснила, почему в новом законопроекте нет инициативы запрета дельфинариев, с которой ранее зоозащитники обратились к главе государства.

В частности, она отметила, что у уполномоченного органа появляется новая функция по утверждению порядка содержания животных, использованных в культурно-зрелищных целях. В правилах содержания животных будут определены стандарты, которые должны обеспечить нормальные условия существования животных, исходя из их естественных потребностей.

Кроме того, вице-министр добавила, что за состоянием животных на регулярной основе будет осуществляться общественный контроль.

Мы создаем условия для того, чтобы у бизнеса были возможности работать в этом направлении, это с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о том, что у животных должны быть нормальные условия существования в этих организациях. Поэтому мы выбрали баланс, чтобы и животные были сохранены, исключая травмирующие их условия, и в то же время мы подумали о бизнесе, который этим занимается", - сообщила вице-министр.



