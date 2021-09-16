На Фарерских островах жестоко убили более 1500 дельфинов

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Фарерская ассоциация китобойного промысла шокирована убийством около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В воскресенье в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на этих животных. В сети появились кадры множества мертвых туш животных, лежащих на берегу, пишет РИА "Новости".

Нам нужно помнить, что мы не одиноки на Земле. Напротив, сегодня мир стал намного меньше, и все ходят с фотоаппаратом в кармане. Это отличная возможность для тех, кто хочет выставить нас в плохом свете, сделать это", - цитирует телеканал главу Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавура Сюрдарберга.

Он добавил, что есть необходимость вынести проблему охоты на дельфинов на политический уровень.

Также глава охраны фьорда, где произошла охота, решительно осудил мероприятие, результатом которой стало убийство около 1,5 тысячи дельфинов.

Жители Фарерских островов также не остались равнодушны к результатам охоты.

Меня тошнит от просмотра всего этого. Похоже, нам нечего будет есть", - цитирует телеканал одного из пользователей Facebook.

Рыбный промысел является традиционной частью хозяйства на Фарерских островах и восходит к эпохе викингов. В основном жители Фарер ловят китов, однако дельфины также являются важной частью промысла. В 2020 году на Фарерах поймали 576 горбатых китов и 35 дельфинов.

Это истиное лицо западной цивилизации и ее "ценности" для тех, кто еще строит иллюзии относительно этого общества", - подчеркнул главный редактор информагентства Kazakhstan Today.





Напомним, власти Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть заражены мутировавшей формой коронавируса, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания среди людей. Об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Уточняется также, что коронавирусная инфекция может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. Позже страна признала истребление норок ошибкой





Кроме того, в 2014 году в зоопарке столицы Дании был убит полуторагодовалый жираф Мариус. Процедура забоя Мариуса была представлена как детский образовательный проект, поэтому мероприятие было заранее анонсировано и на него пришли родители с детьми. Утром 18-месячному жирафу дали его любимое лакомство - блюдо из ржаного хлеба. После этого ветеринар приставил к его голове строительный пистолет, забивающий гвозди, и нажал на курок. Животное рухнуло к ногам детей, столпившихся вокруг. На глазах у детей, многим из которых было по шесть-семь лет, туша жирафа была разделана. Объясняя способ забоя, научный руководитель зоопарка Копенгагена Бенгт Хольст сказал, что снотворные препараты и яды они не стали использовать, чтобы не испортить мясо. Тушу потом отдали на обед львам, тиграм и леопардам, а небольшая часть отправлена в лабораторию на исследования. По его словам, жираф был убит из необходимости поддерживать генетическое разнообразие.





В вольерах европейских зоопарков животные содержатся вместе, их спаривание не контролируется. Когда рождается слишком большое количество животных с одинаковыми генами, то селекционеры убивают лишних животных, чтобы не допустить инбридинга - скрещивая в пределах одной популяции.





Тысячи людей в Дании подписали петицию против умерщвления Мариуса. Защитники Мариуса предлагали другие варианты - стерилизовать жирафа, давать ему контрацептивы или передать в один из зоопарков, не входящих в программу разведения. Однако Хольст заявил, что контрацептивы и стерилизация негативно влияют на здоровье животного, пишет gazeta.ru.





Вслед за жирафом Мариусом сотрудники копенгагенского зоопарка умертвили семью из двух старых львов и двух львят в связи с планами создать новый прайд, сообщает The Guardian.





По мнению экологов, люди, истязающие животных, опасны для общества.





Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества: они опасны для других людей... Помимо прямой физической угрозы, такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних и показывая пример другим", - считают члены Экологического общественного союза.

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