В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен признал в эфире телеканала TV2, что уничтожение здоровых особей норки в стране было напрасным, передает Kazakhstan Today.

Мы ошиблись", - сказал чиновник.

По его словам, у правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убить норок за пределами ферм, где выявили зараженных коронавирусом животных, сообщает РИА " Новости ".

Йенсен отметил, что берет на себя ответственность за то, что происходит в его министерстве.

Выступая во вторник в фолькетинге (датском парламенте) и получив ряд острых вопросов, премьер-министр Метте Фредериксен также вынуждена была признать ошибку.

Решение правительства Дании об умерщвлении всех норок в стране из-за возможного распространения ими мутировавшего коронавируса вызвало возмущение в парламенте, сообщило, в свою очередь, издание Berlingske.

Заводчики животных также были возмущены решением правительства, поскольку это довольно развитая отрасль. Последствием умерщвления норок станет разорение многих домохозяйств, говорится в статье.

Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть заражены мутировавшей формой коронавируса, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания среди людей. Об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Уточняется также, что коронавирусная инфекция может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку.

Напомним, в 2014 году в зоопарке столицы Дании был убит полуторагодовалый жираф Мариус. Процедура забоя Мариуса была представлена как детский образовательный проект, поэтому мероприятие было заранее анонсировано и на него пришли родители с детьми.

Утром 18-месячному жирафу дали его любимое лакомство - блюдо из ржаного хлеба. После этого ветеринар приставил к его голове строительный пистолет, забивающий гвозди, и нажал на курок. Животное рухнуло к ногам детей, столпившихся вокруг. На глазах у детей, многим из которых было по шесть-семь лет, туша жирафа была разделана.

Объясняя способ забоя научный руководитель зоопарка Копенгагена Бенгт Хольст сказал, что снотворные препараты и яды они не стали использовать, чтобы не испортить мясо. Тушу потом отдали на обед львам, тиграм и леопардам, а небольшая часть отправлена в лабораторию на исследования.

По его словам, жираф был убит из необходимости поддерживать генетическое разнообразие. В вольерах европейских зоопарков животные содержатся вместе, их спаривание не контролируется. Когда рождается слишком большое количество животных с одинаковыми генами, то селекционеры убивают лишних животных, чтобы не допустить инбридинга - скрещивая в пределах одной популяции.

Тысячи людей в Дании подписали петицию против умерщвления Мариуса. Защитники Мариуса предлагали другие варианты - стерилизовать жирафа, давать ему контрацептивы или передать в один из зоопарков, не входящих в программу разведения. Однако Хольст заявил, что контрацептивы и стерилизация негативно влияют на здоровье животного, пишет gazeta.ru.

Вслед за жирафом Мариусом сотрудники копенгагенского зоопарка умертвили семью из двух старых львов и двух львят в связи с планами создать новый прайд, сообщает The Guardian.

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