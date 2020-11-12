В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен признал в эфире телеканала TV2, что уничтожение здоровых особей норки в стране было напрасным, передает Kazakhstan Today.
Мы ошиблись", - сказал чиновник.
По его словам, у правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убить норок за пределами ферм, где выявили зараженных коронавирусом животных, сообщает РИА "Новости".
Йенсен отметил, что берет на себя ответственность за то, что происходит в его министерстве.
Выступая во вторник в фолькетинге (датском парламенте) и получив ряд острых вопросов, премьер-министр Метте Фредериксен также вынуждена была признать ошибку.
Решение правительства Дании об умерщвлении всех норок в стране из-за возможного распространения ими мутировавшего коронавируса вызвало возмущение в парламенте, сообщило, в свою очередь, издание Berlingske.
Заводчики животных также были возмущены решением правительства, поскольку это довольно развитая отрасль. Последствием умерщвления норок станет разорение многих домохозяйств, говорится в статье.
Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть заражены мутировавшей формой коронавируса, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания среди людей. Об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Уточняется также, что коронавирусная инфекция может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку.
Напомним, в 2014 году в зоопарке столицы Дании был убит полуторагодовалый жираф Мариус. Процедура забоя Мариуса была представлена как детский образовательный проект, поэтому мероприятие было заранее анонсировано и на него пришли родители с детьми.
Утром 18-месячному жирафу дали его любимое лакомство - блюдо из ржаного хлеба. После этого ветеринар приставил к его голове строительный пистолет, забивающий гвозди, и нажал на курок. Животное рухнуло к ногам детей, столпившихся вокруг. На глазах у детей, многим из которых было по шесть-семь лет, туша жирафа была разделана.
Объясняя способ забоя научный руководитель зоопарка Копенгагена Бенгт Хольст сказал, что снотворные препараты и яды они не стали использовать, чтобы не испортить мясо. Тушу потом отдали на обед львам, тиграм и леопардам, а небольшая часть отправлена в лабораторию на исследования.
По его словам, жираф был убит из необходимости поддерживать генетическое разнообразие. В вольерах европейских зоопарков животные содержатся вместе, их спаривание не контролируется. Когда рождается слишком большое количество животных с одинаковыми генами, то селекционеры убивают лишних животных, чтобы не допустить инбридинга - скрещивая в пределах одной популяции.
Тысячи людей в Дании подписали петицию против умерщвления Мариуса. Защитники Мариуса предлагали другие варианты - стерилизовать жирафа, давать ему контрацептивы или передать в один из зоопарков, не входящих в программу разведения. Однако Хольст заявил, что контрацептивы и стерилизация негативно влияют на здоровье животного, пишет gazeta.ru.
Вслед за жирафом Мариусом сотрудники копенгагенского зоопарка умертвили семью из двух старых львов и двух львят в связи с планами создать новый прайд, сообщает The Guardian.
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