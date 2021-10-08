Сообщение зарегистрировано в КУИ отдела полиции Теректинского района. В ходе первоначального сбора материала факт о жестоком обращении с животными подтвердился, в настоящее время возбуждено уголовное производство по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Согласно статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы. Опять же это прерогатива суда. Суд при приговоре будет непременно учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства", - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
"Еще хочу убивать": жительницу ЗКО обвинили в живодерстве
Комментарии
новости по теме
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в четырех областях РК
В Казахстане могут запретить употреблять в пищу мясо домашних питомцев
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане разработан новый законопроект, который запретит употреблять в пищу мясо домашних питомцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Презентация общественности нового законопроекта об ответственном обращении с животными состоялась сегодня на брифинге в СЦК. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, разъяснила, мясо каких животных будет запрещено употреблять в пищу.
"Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр, отметив также, что точный перечень животных находится в разработке.
В ходе брифинга также было отмечено, что в новом законопроекте отражены возможности и право государства участвовать в строительстве и содержании приютов для беспризорных и бродячих животных, а также поддерживать частные приюты. "Вместе с благотворительными фондами мы будем заботиться о беспризорных животных", - сказала Шалабекова.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагается ввести обязательное чипирование домашних животных.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
В РК узаконили использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках
Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которые позволяют казахстанцам использовать удостоверение личности в цифровом формате наравне с удостоверением личности на бумажном носителе. В частности, при посадке в автобусы на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах пассажиры смогут предъявлять удостоверение личности по своему усмотрению - в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (через сотовый телефон)", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.
Вышеуказанные нормы приняты приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК по поручению правительства страны для развития цифровых технологий и расширения возможностей граждан реализовывать свои права без необходимости носить с собой оригиналы удостоверений личности", - уточнили в пресс-службе министерства.