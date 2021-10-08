"Еще хочу убивать": жительницу ЗКО обвинили в живодерстве

Фото: mgorod.kz

УРАЛЬСК. 7 ОКТЯБРЯ - Социального работника из ЗКО обвинили в жестоком убийстве собак, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как выяснилось, женщину обвиняют в живодерстве не в первый раз, сообщает портал "Мой ГОРОД"

В Instagram-паблике zhaloby_uralsk.official была опубликована фотография убитой собаки, а вместе с ней фото женщины, якобы убившей животное. Также размещено аудиосообщение, где женский голос говорит: "Это я его так сделала, вот я могу, когда хочу. Мало в тот раз два, теперь третий. Да ещё там дофига бегают. Как мне хорошо стало на душе, ещё прям хочу убивать". Во втором сообщении этот же голос говорит: "Меня напугали, что статья грозит. Я сказала, быстрее сяду, быстрее выйду".

Между тем стало известно, что это не фейк. В селе Теректинского района проживает женщина, которую подозревают в живодёрстве и убийстве четвероногих, сообщает портал.

Сообщение зарегистрировано в КУИ отдела полиции Теректинского района. В ходе первоначального сбора материала факт о жестоком обращении с животными подтвердился, в настоящее время возбуждено уголовное производство по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Согласно статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы. Опять же это прерогатива суда. Суд при приговоре будет непременно учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства", - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В ведомстве дополнили, что в ходе расследования установлено, что женщина не состоит на учёте в психиатрической больнице и лечение там никогда не проходила. Она работает социальным работником, семья числится вполне благополучной.