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"Еще хочу убивать": жительницу ЗКО обвинили в живодерстве

07.10.2021, 18:02 43687
"Еще хочу убивать": жительницу ЗКО обвинили в живодерстве
Фото: mgorod.kz
УРАЛЬСК. 7 ОКТЯБРЯ - Социального работника из ЗКО обвинили в жестоком убийстве собак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как выяснилось, женщину обвиняют в живодерстве не в первый раз, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
В Instagram-паблике zhaloby_uralsk.official была опубликована фотография убитой собаки, а вместе с ней фото женщины, якобы убившей животное. Также размещено аудиосообщение, где женский голос говорит: "Это я его так сделала, вот я могу, когда хочу. Мало в тот раз два, теперь третий. Да ещё там дофига бегают. Как мне хорошо стало на душе, ещё прям хочу убивать". Во втором сообщении этот же голос говорит: "Меня напугали, что статья грозит. Я сказала, быстрее сяду, быстрее выйду".
 
Между тем стало известно, что это не фейк. В селе Теректинского района проживает женщина, которую подозревают в живодёрстве и убийстве четвероногих, сообщает портал. 
 

Сообщение зарегистрировано в КУИ отдела полиции Теректинского района. В ходе первоначального сбора материала факт о жестоком обращении с животными подтвердился, в настоящее время возбуждено уголовное производство по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Согласно статье, предусмотрено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы. Опять же это прерогатива суда. Суд при приговоре будет непременно учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства", - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

 
В ведомстве дополнили, что в ходе расследования установлено, что женщина не состоит на учёте в психиатрической больнице и лечение там никогда не проходила. Она работает социальным работником, семья числится вполне благополучной.
 
Напомним, 4 мая 2021 года в Таразе произошел очередной зверский случай живодерства. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности
 

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    Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в четырех областях РК

    08.10.2021, 17:28 31186
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По данным синоптиков, ночью и утром 9 октября на юге и западе Акмолинской области ожидается туман. 
     
    В этот же день в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
     
    В центре Кызылординской области завтра ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду.
     
    В Алматинской области, в районе Алакольских озер, в субботу ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 27 метров в секунду.
     

    В Казахстане могут запретить употреблять в пищу мясо домашних питомцев

    08.10.2021, 17:08 15391

    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане разработан новый законопроект, который запретит употреблять в пищу мясо домашних питомцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

    Презентация общественности нового законопроекта об ответственном обращении с животными состоялась сегодня на брифинге в СЦК. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, разъяснила, мясо каких животных будет запрещено употреблять в пищу.

    "Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр, отметив также, что точный перечень животных находится в разработке.

    В ходе брифинга также было отмечено, что в новом законопроекте отражены возможности и право государства участвовать в строительстве и содержании приютов для беспризорных и бродячих животных, а также поддерживать частные приюты. "Вместе с благотворительными фондами мы будем заботиться о беспризорных животных", - сказала Шалабекова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагается ввести обязательное чипирование домашних животных.

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    В РК узаконили использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках

    08.10.2021, 17:04 36181
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана узаконило использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которые позволяют казахстанцам использовать удостоверение личности в цифровом формате наравне с удостоверением личности на бумажном носителе. В частности, при посадке в автобусы на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах пассажиры смогут предъявлять удостоверение личности по своему усмотрению - в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (через сотовый телефон)", - сообщили в пресс-службе МИИР РК. 

     
    Также предусмотрена возможность приобретения билетов по цифровому удостоверению личности на автовокзалах, автостанциях, в пунктах обслуживания пассажиров, получение багажа при поездках по международным, междугородным, межобластным, межрайонным (междугородным внутриобластным) маршрутам. 
     
    Кроме того, водители такси при прохождении предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования смогут использовать удостоверение личности как на бумажном носителе, так и в электронной форме. 
     

    Вышеуказанные нормы приняты приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК по поручению правительства страны для развития цифровых технологий и расширения возможностей граждан реализовывать свои права без необходимости носить с собой оригиналы удостоверений личности", - уточнили в пресс-службе министерства.


    Напомним, с апреля текущего года на авиарейсах между Нур-Султаном и Алматы можно использовать цифровые документы. Также сообщалось, что казахстанским водителям не нужно иметь при себе техпаспорт и водительские права.
     

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