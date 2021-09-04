Система Orphus

В Алматы начали работу по гуманному регулированию численности бездомных животных

03.09.2021 5968
В Алматы начали работу по гуманному регулированию численности бездомных животных
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Алматы распоряжением акима города Бакытжана Сагинтаева впервые была создана Комиссия по гуманному регулированию численности бродячих животных. О том, как она работает, на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказали представители Управления предпринимательства и инвестиций Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам руководителя отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык, ныне действующая система отлова собак и кошек позволяет лишь оказывать сдерживающий эффект на рост популяции бродячих животных. Вместе с тем на количество бродячих животных в Алматы влияет безответственность со стороны владельцев.
 
В рамках Программы гуманного регулирования бродячих животных будет обновлена материально-техническая база ветеринарной службы города, проведена бесплатная стерилизация и чипирование, оказана поддержка приютам.
 
Спикер отметила, что микрочипы установят с целью профилактики проблемы бродячих животных. Основными причинами их появления на улицах по-прежнему остаются отпускание на самовыгул, утеря и выбрасывание на улицу. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой или привлечь хозяина к ответственности.
 
Кроме того, все данные о домашних животных алматинцев внесут в Единую базу идентификации собак и кошек PetControl.
 
Будет продолжена реализация государственной программы стерилизации и кастрации домашних собак и кошек. До 2024 года в Алматы эту процедуру пройдут 28 000 животных.
 

Программа направлена на гуманное регулирование численности бездомных домашних питомцев. Так как именно приплод от домашних животных ежегодно пополняет популяцию бродячих животных. Программа стерилизации и кастрации будет проводиться 2 раза в год, в феврале и августе", - пояснила Жаксылык.

 
По информации пресс-службы акима Алматы, в этом году программой бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных планируется охватить порядка 4000 собак и кошек. На данный момент проходит конкурс государственных закупок. Выделены средства в размере 51,747 млн тенге. Начало программы запланировано на середину сентября.
 

Разъяснительную работу по правилам содержания и выгула домашних животных в городе Алматы будут вести волонтеры-зоозащитники. А вот пресекать жестокое обращение с животными будут сотрудники полиции и ветеринарной службы", - отметили в ведомстве. 

 
Жаксылык рассказала об основных направлениях программы.
 

Мы привлекаем инвесторов для строительства городского ветеринарного пункта, соответствующего международным стандартам, где будут временно содержаться отловленные животные", - пояснила глава управления.

 
Она заверила, что в Алматы отлов бродячих животных будет осуществляться гуманным способом, для этого будут приобретены удобные клетки-переноски и фиксаторы для поимки. Будет строго отслеживаться фиксация работы "по заявкам" с целью исключения фактов коррупции и перепродажи. Сотрудников ветеринарной службы, занимающихся отловом, ждет обучение.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая