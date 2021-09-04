В Алматы начали работу по гуманному регулированию численности бездомных животных

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АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - В Алматы распоряжением акима города Бакытжана Сагинтаева впервые была создана Комиссия по гуманному регулированию численности бродячих животных. О том, как она работает, на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказали представители Управления предпринимательства и инвестиций Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам руководителя отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык, ныне действующая система отлова собак и кошек позволяет лишь оказывать сдерживающий эффект на рост популяции бродячих животных. Вместе с тем на количество бродячих животных в Алматы влияет безответственность со стороны владельцев.

В рамках Программы гуманного регулирования бродячих животных будет обновлена материально-техническая база ветеринарной службы города, проведена бесплатная стерилизация и чипирование, оказана поддержка приютам.

Спикер отметила, что микрочипы установят с целью профилактики проблемы бродячих животных. Основными причинами их появления на улицах по-прежнему остаются отпускание на самовыгул, утеря и выбрасывание на улицу. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой или привлечь хозяина к ответственности.

Кроме того, все данные о домашних животных алматинцев внесут в Единую базу идентификации собак и кошек PetControl.

Будет продолжена реализация государственной программы стерилизации и кастрации домашних собак и кошек. До 2024 года в Алматы эту процедуру пройдут 28 000 животных.

Программа направлена на гуманное регулирование численности бездомных домашних питомцев. Так как именно приплод от домашних животных ежегодно пополняет популяцию бродячих животных. Программа стерилизации и кастрации будет проводиться 2 раза в год, в феврале и августе", - пояснила Жаксылык.

По информации пресс-службы акима Алматы, в этом году программой бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных планируется охватить порядка 4000 собак и кошек. На данный момент проходит конкурс государственных закупок. Выделены средства в размере 51,747 млн тенге. Начало программы запланировано на середину сентября.

Разъяснительную работу по правилам содержания и выгула домашних животных в городе Алматы будут вести волонтеры-зоозащитники. А вот пресекать жестокое обращение с животными будут сотрудники полиции и ветеринарной службы", - отметили в ведомстве.

Жаксылык рассказала об основных направлениях программы.

Мы привлекаем инвесторов для строительства городского ветеринарного пункта, соответствующего международным стандартам, где будут временно содержаться отловленные животные", - пояснила глава управления.

Она заверила, что в Алматы отлов бродячих животных будет осуществляться гуманным способом, для этого будут приобретены удобные клетки-переноски и фиксаторы для поимки. Будет строго отслеживаться фиксация работы "по заявкам" с целью исключения фактов коррупции и перепродажи. Сотрудников ветеринарной службы, занимающихся отловом, ждет обучение.

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