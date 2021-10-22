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Житель Туркестанской области до смерти забил лошадь

21.10.2021, 14:56 50410
Житель Туркестанской области до смерти забил лошадь
Фото: polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, насмерть забившего лошадь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на официальном ресурсе казахстанского Министерства внутренних дел, в райотдел полиции Шардаринского района обратился человек, который заявил, что неизвестный забил до смерти лошадь неизвестным предметом. 
 
Сумма ущерба составила около одного миллиона тенге. 
 
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Получив сообщение, сотрудники следственно-оперативной группы приступили к розыску злоумышленников. 
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отделения полиции задержали местного жителя по подозрению в убийстве домашнего животного.
 
Как выяснилось, лошадь потерпевшего зашла на пастбище подозреваемого и нанесла значительный материальный ущерб. 
 
Железный предмет, которым наносили удары, был изъят как вещественное доказательство. В данное время ведется досудебное расследование. Назначены экспертизы.
 
Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.
 
Между тем факты чудовищных издевательств над животными не снижаются. Трое костанайцев забили собаку молотком до смерти. В Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. 
 
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео.
 

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Насильник из Каражала осужден на 23 года

22.10.2021, 13:14 13312
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - Насильника из Каражала осудили на 23 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
55-летнего жителя города Каражал обвиняют в похищении малолетней девочки и попытке ее изнасилования. 
 

Похищение и попытка изнасилования малолетнего ребенка вызвали общественный резонанс. Это произошло в городе Каражале. Насильник осужден на 23 года лишения свободы", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин на онлайн-встрече с населением.

 
По его словам, показатель преступлений в отношении несовершеннолетних за 9 месяцев этого года снизился на 6,3%. Ювенальная полиция проводит систематическую работу с трудными подростками и неблагополучными семьями.
 
Напомним, девочку похитили в апреле этого года. Полицейские нашли ребенка в заброшенном доме с 55-летним жителем города
 

В Капшагае нашли повешенным 13-летнего подростка

22.10.2021, 12:58 16174
ТАЛДЫКОРГАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Капшагае на балконе совей квартиры повесился 13-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 октября, в 07.30, в дежурную часть отдела полиции города Капшагая поступило сообщение о том, что на балконе квартиры найден повешенным 13-летний подросток
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. 

 

Убийство на почве ревности произошло в Павлодарской области

22.10.2021, 11:40 28108
ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - 61-летний житель Павлодарской области задержан за убийство 28-летней сельчанки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В июне текущего года в полицию Успенского района Павлодарской области обратился мужчина, сообщив, что во дворе его дома убили 28-летнюю сельчанку.
 

В ходе изучения всех обстоятельств, а также опроса свидетелей полицией было установлено, что убитая некоторое время находилась в отношениях с 61-летним жителем села Успенка. Совместная жизнь не заладилась из-за постоянных скандалов и рукоприкладства со стороны мужчины, и девушка решила уйти от возлюбленного. Так как проживать ей было негде, она попросилась пожить у своего знакомого. Вскоре в гости к этому знакомому приехал друг из Павлодара. Между гостем и девушкой вспыхнули чувства, в город они решили вернуться уже вместе… Узнав, что бывшая возлюбленная вступила в новые отношения и уезжает, 61-летний сельчанин пришел в ярость. Чрезмерно употребив спиртного, он взял нож и направился к дому, где временно проживала девушка. Мужчина пытался поговорить с ней, хотел возвратить былое и даже уговаривал вернуться к нему, но никакие предлоги и уговоры не смогли переубедить сельчанку. Тогда мужчина, вынув нож из кармана, ударил бывшую возлюбленную в грудную клетку, и не один раз", - сообщает подробности Polisia.kz.

 
После совершения убийства злоумышленник убежал в неизвестном направлении. 
 
Владелец дома сразу вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Полицейские в течение короткого времени установили местонахождение подозреваемого и задержали. 
 
За совершение данного преступления 61-летний житель региона осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
 

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