Житель Туркестанской области до смерти забил лошадь

ТАЛДЫКОРГАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Капшагае на балконе совей квартиры повесился 13-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 октября, в 07.30, в дежурную часть отдела полиции города Капшагая поступило сообщение о том, что на балконе квартиры найден повешенным 13-летний подросток

В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Доведение до самоубийства", сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



