Житель Туркестанской области до смерти забил лошадь

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Как сообщается на официальном ресурсе казахстанского Министерства внутренних дел, в райотдел полиции Шардаринского района обратился человек, который заявил, что неизвестный забил до смерти лошадь неизвестным предметом.
Сумма ущерба составила около одного миллиона тенге.
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Получив сообщение, сотрудники следственно-оперативной группы приступили к розыску злоумышленников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отделения полиции задержали местного жителя по подозрению в убийстве домашнего животного.
Как выяснилось, лошадь потерпевшего зашла на пастбище подозреваемого и нанесла значительный материальный ущерб.
Железный предмет, которым наносили удары, был изъят как вещественное доказательство. В данное время ведется досудебное расследование. Назначены экспертизы.
Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.
Между тем факты чудовищных издевательств над животными не снижаются. Трое костанайцев забили собаку молотком до смерти. В Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой.
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео.