Детеныша тюленя забросали камнями на одном из пляжей в Актау

Фото: кадр из видео

АКТАУ. 12 ИЮЛЯ - На одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На видео, опубликованном в Instagram блогером Азаматом Сарсенбаевым, видно, как окружившие маленького тюленя дети бросают в него камни. Один из булыжников попал прямо в детеныша. При этом взрослые никак не реагируют на происходящее.

Вот честное слово я не понимаю, где-то у нас в Мангистау учат детям ненавидеть тюленей? Родителям пацана, который кидает камни в тюленя, серьезно надо подумать о воспитании своего ребенка", - написал блогер.

Видео вызвало шквал возмущения у пользователей. Большинство из них написали, что родителям нужно обратить внимание на воспитание своих детей.

Родителям нужно начать с воспитания себя. Дети ваше зеркало. Для вас это норма, чтобы ребенок так себя вел".

В этом видео нет никакого воспитания. Такой маленький человек и уже столько зла, откуда?!"

Проблема в том, что многим родителям самим бы научиться культуре поведения, поэтому вывод в тех регионах, где встречаются редкие виды разной живности, нужно в школах прямо на классных часах поднимать темы защиты животных, культуры поведения и т.д."

Напомним, это уже не первый случай жестокого обращения с тюленями. В прошлом году отдыхающие били тюленя палками на побережье Каспийского моря, а в 2020-м году тюленя забросали камнями.

Напомним с 1 марта в стране действует закон РК "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.

Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.

Так, в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться".

В Мангистауской области за три месяца убили больше 2000 собак и кошек.

В Атырау дети пытались утопить щенка.

С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно.

В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео.

В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой.





В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых коробочников, людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить.