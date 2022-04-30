В Мангистауской области за три месяца убили больше 2000 собак и кошек

Работы по отлову и уничтожению животных были проведены до марта, то есть до вступления в силу закона, который предусматривает гуманное отношение к животным, сообщает "Лада".
В Казахстане с 1 марта вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными". Закон определяет, что жестокое обращение с животным - это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного. В соответствии со статьей 15 указанного закона отлов и уничтожение животных осуществляется только в случае их нападения на человека и в иных случаях, создающих угрозу жизни или здоровью человека, а также общественному порядку и безопасности. В связи с этим теперь отлов и уничтожение бродячих собак и кошек осуществляется только на основании поступивших от населения жалоб", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов.
Напомним, в феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.
Ранее в регионе дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
Число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно.
В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой.
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых коробочников, людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить.
19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео.