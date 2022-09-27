В Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку

КОНАЕВ. 26 СЕНТЯБРЯ - В соцсетях распространилось видео, на котором за движущимся КамАЗом бежит привязанная собака. На асфальте видны следы от лап, в какой-то момент животное падает на бок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно информации, опубликованной в паблике animal_security в Instagram, факт вопиющей жестокости к животному произошел в селе Еркин Талгарского района.
В комментариях к посту замначальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил, что данное правонарушение зарегистрировано в управлении полиции Талгарского района.
Проверка поручена сотрудникам указанного подразделения. Обязательно установим правонарушителя и примем меры", - написал он.
Позже Абдрахманов добавил, что личность водителя установили. Им оказался гражданин С. 1980 года рождения.
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