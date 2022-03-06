В Акмолинской области сельчанин зарезал соседскую собаку

Фото: depositphotos.com
КОКШЕТАУ. 5 МАРТА - Житель села Сараба пришел к соседке с ножом, чтобы взять денег взаймы. На глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY,
Пьяный сельчанин полчаса ломился в окна и двери пенсионерки дома с криками "Я тебя убью".
Его отвлекла собака, она была источником шума, привлекая его внимание. И он ее убил, нанеся ей 10 ножевых ранений. Там ножом пробит насквозь череп, три ножевых в сердце. В бока собака была проткнута ножом насквозь", - рассказала дочь пенсионерки Татьяна Вольф.
Теперь пожиллая женщина боится выходить на улицу. Дочь планирует перевезти ее к себе, подальше от опасного соседа. Надежды на правоохранителей у семьи нет. Девушка рассказывает, что дело возбудили только благодаря ее настойчивости, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Безусловно, должна быть справедливая и законная квалификация деяний этого лица, которое совершило такие жестокие действия. У каждого, у кого есть собака, это член семьи. Вне зависимости от того, где она живет: во дворе или в доме. Сотрудники полиции не должным образом отвечают, не должным образом проводят следственные действия. Подаются жалобы. Вследствие ответов на эти жалобы будут дальнейшие наши действия", - прокомментировала ситуацию юрист Юлия Попова.
По данным телеканала, хозяйке зверски убитого животного пришлось самостоятельно искать ветеринаров и оплачивать экспертизу. К тому же ей не предоставили все материалы дела.
Татьяна настаивает на том, чтобы расследование началось и по статье "хулиганство". Но полицейские почему-то в проникновении на частную территорию с оружием преступления не видят. Сам живодер все это время находится на свободе", - говорится в репортаже.
В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области проинформировали, что по факту жестокого обращения с животным проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК.
По факту угроз жительнице начато расследование по статье 115 УК РК (Угроза). В отношении подозреваемого избрана процессуальная мера - обязательство о явке", - сказала сотрудник пресс-службы ДП Асем Абдыкаримова.
Если вина дебошира будет доказана, максимум что ему грозит - это штраф в 300 тысяч тенге или арест на месяц. Женщины опасаются, что из-за мягкости наказания среди жертв дебошира могут оказаться и люди.
Как сообщалось ранее, в ЗКО на видео попал аким сельского округа с оружием в руках. По словам очевидцев, чиновник отстреливал собак.
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.