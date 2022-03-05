В ЗКО аким с оружием попал на видео

УРАЛЬСК. 4 МАРТА - В Западно-Казахстанской области аким Достыкского сельского округа Таскалинского района попал на видео с винтовкой в руках. По словам очевидцев, он отстреливал собак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В редакцию издания "Мой город" читатели прислали видео, на котором изображен мужчина с ружьем. Люди утверждают, что на кадрах аким Достыкского сельского округа Таскалинского района Хафиз Ахметов, а оружие он взял для отстрела собак. Случай произошел на заправке VenOil на трассе Уральск - Саратов.
Средь белого дня аким поселка ходит с ружьем и отстреливает собак. Они бродячие, но абсолютно безобидные. Собаки привыкли там ходить, их там подкармливают", - отметили читатели.
Сам Хафиз Ахметов в телефонном разговоре с редакцией факт подтвердил, но заявил, что оружие в его руках не огнестрельное - это пневматическая винтовка. С помощью нее он хотел усыпить собак, отвезти в ветстанцию, чтобы их стерилизовали и установили чип.
Разумный человек не станет стрелять из огнестрельного оружия на заправке, сами подумайте. Убивать собак и не думали, хотели лишь усыпить. Но я не попал в них, собаки до сих пор ходят рядом с заправкой. Мы неоднократно просили работников АЗС (она находится в двух километрах от поселка Достык - прим. автора) чипировать, стерилизовать собак и посадить их на привязь, так как они агрессивные, от сельчан не раз поступали жалобы. Но работники игнорируют нашу просьбу. Бродячие собаки очень опасны для людей, ведь они могут быть переносчиками различных заболеваний, включая бешенство", - прокомментировал Хафиз Ахметов.
Чиновник отметил, что винтовку попросил у знакомых на время.
В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. О результатах в ведомстве обещали сообщить позднее.
Напомним, с 1 марта в РК начал действовать закон об отвественном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.