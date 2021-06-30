Обеспечить безопасность объектов образования поручил премьер-министр

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Обеспечить безопасность объектов образования до начала учебного года поручил премьер-министр Аскар Мамин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Формирование благоприятной и безопасной среды на объектах образования является приоритетной задачей. Следует значительно активизировать работу по обеспечению безопасности учебных заведений. На местах требуется усилить межотраслевую координацию по профилактике правонарушений в отношении детей и среди детей", - сказал Мамин.

Проверка школ в Казахстане показала наличие фактов нарушений антитеррористической безопасности. На недостаточном уровне организована работа по обеспечению учебных заведений специализированной охраной, установкой турникетов, "тревожных кнопок" и камер.

Больше всего профессиональной охраной обеспечены школы городов Нур-Султан и Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей.

Глава правительства поручил акиматам регионов до начала нового учебного года обеспечить организации образования системами видеонаблюдения с выходом на центр оперативного управления органов внутренних дел, специализированной охраной, турникетами и "тревожными кнопками".

Мамин также распорядился утвердить Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования и инструкции по организации антитеррористической защиты ведомственных объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Правительству также предстоит утвердить алгоритм действий персонала и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций, а школам - на регулярной основе проводить антитеррористические учения.

Акиматам поручено усилить координацию школьных психологов и инспекторов по делам несовершеннолетних в проводимой работе с детьми с девиантным поведением.

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