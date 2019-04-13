Оборонные ведомства Казахстана и Кореи подписали план военного сотрудничества

По итогам проведенной встречи подписан План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством национальной обороны Республики Корея на 2019 год", - сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.
В ведомстве также отметили, что в ходе встречи сторонами отмечены традиционно дружеские и партнерские отношения и взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего военного взаимодействия.
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