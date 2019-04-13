Система Orphus

Оборонные ведомства Казахстана и Кореи подписали план военного сотрудничества

12.04.2019, 19:00 3889
Оборонные ведомства Казахстана и Кореи подписали план военного сотрудничества
Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК прошла встреча начальника департамента международного сотрудничества подполковника Олжаса Хусаинова с военным атташе при посольстве Республики Корея в Казахстане капитаном 2-го ранга Кис Су О, передает Kazakhstan Today.
 

По итогам проведенной встречи подписан План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством национальной обороны Республики Корея на 2019 год", - сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана. 

 
В ведомстве также отметили, что в ходе встречи сторонами отмечены традиционно дружеские и партнерские отношения и взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего военного взаимодействия. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая