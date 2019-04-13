Оборонные ведомства Казахстана и Кореи подписали план военного сотрудничества

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК прошла встреча начальника департамента международного сотрудничества подполковника Олжаса Хусаинова с военным атташе при посольстве Республики Корея в Казахстане капитаном 2-го ранга Кис Су О, передает Kazakhstan Today.

По итогам проведенной встречи подписан План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством национальной обороны Республики Корея на 2019 год", - сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

В ведомстве также отметили, что в ходе встречи сторонами отмечены традиционно дружеские и партнерские отношения и взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего военного взаимодействия.

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