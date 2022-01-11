Обращение президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины.





Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это теперь нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах. В связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера.

Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана.

Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.

Чтобы ни было я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными.

В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ.

Хотел бы особо поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар воинствующих группировок, и, к сожалению, несут потери. Выражаю их семьям искренние соболезнования и сочувствие".