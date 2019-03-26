Общенациональная коалиция демократических сил "Казахстан-2050" поддерживает переименование столицы в Нур-Султан

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Общенациональная коалиция демократических сил "Казахстан-2050" выступила в поддержку переименования столицы в город Нур-Султан и приняла соответствующее обращение, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые коллеги, в этот ответственный для страны период важно сохранять общенациональное единство и сплоченность. Последние три десятилетия Первый Президент Казахстана последовательно строил новую страну через сохранение и укрепление общественного согласия и сплоченности нашего народа. На современном этапе мы должны сохранить приверженность этим базовым для нашей страны ценностям. Мы не должны дать поводов для использования сегодняшней ситуации определенными силами для расшатывания внутренней стабильности в стране. Кроме того, от всех нас зависит преемственность казахстанского пути и дальнейшее процветание нашей страны", - сказал на встрече коалиции первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что "переименование столицы в город Нур-Султан откроет совершенно новый этап ее развития". "Через изменение названия главного города мы демонстрируем всем казахстанцам и международному сообществу, что курс Первого Президента будет сохраняться. Мы все знаем, что новая столица появилась благодаря политической воле и колоссальному труду Нурсултана Абишевича Назарбаева. Известно, какие были трудности и сложности, связанные с переносом и становлением главного города страны. Все они были решены благодаря постоянной заботе Елбасы. Сегодня мы все гордимся нашей столицей, ее достижениями. Уверен, что в городе нет ни одного крупного объекта, здания или сооружения, в которых нет частицы души, труда, заботы и внимания Елбасы", - сказал Маулен Ашимбаев.

В этот исторический для Казахстана период мы должны продемонстрировать наше единство и сплоченность и полную приверженность ключевым ценностям страны. В этой связи от имени Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050" мы подготовили соответствующее обращение к гражданам страны и сегодня можно было бы принять это обращение. Это заявление могло бы стать основой для нашей дальнейшей совместной работы по обеспечению преемственности политики Первого Президента Казахстана и дальнейшему развитию нашей страны", - добавил Маулен Ашимбаев.

По информации пресс-службы партии "Nur Otan", в обращении к казахстанцам "отмечается исключительная роль Елбасы в строительстве новой столицы Казахстана и отражена поддержка решения главы государства о переименовании в город Нур-Султан".

Полный текст обращения будет опубликован в СМИ, пишет МИА "Казинформ".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства