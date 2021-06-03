Общественный совет по противодействию коррупции при Nur Otan рассмотрел жалобы аграриев на нехватку земель для выпаса скота

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Дефицит пастбищных угодий для населения превышает 32 млн гектаров. В Республиканском общественном совете по противодействию коррупции при партии Nur Otan разбираются, в чем причина жалоб аграриев на нехватку земель для выпаса скота, если профильное ведомство периодически рапортует о своих успехах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным рабочей группы Совета, на селе проживает 7,7 млн человек или более 40% населения страны, при этом в личных подсобных хозяйствах на сегодня содержится в два с лишним раза больше скота, чем в организованных хозяйствах. Порядка 80% животных пасется вблизи населенных пунктов, из-за чего пастбищные земли в радиусе 5-6 километров деградированы.

Нехватка пастбищ отмечается во всех областях, кроме Актюбинской. В целом у сельских жителей порядка 6,7 млн голов скота, для их выпаса требуется 53,3 млн гектаров земли, а имеется только 20,9 млн гектаров, это колоссальный дефицит!" - заявила руководитель рабочей группы, член Совета Меруерт Казбекова.

Всего же, по данным статистики, в Казахстане порядка 185 млн гектаров пастбищ, из них за сельхозтоваропроизводителями закреплено 73,4 млн гектаров. По мнению председателя Совета, депутата мажилиса Ерлана Саирова, эффективность использования этих земель оставляет желать лучшего.

По данным платформы Qoldau на 1 октября 2020 года нерационально используются 38 млн гектаров пастбищ. В прошлом году около 1,8 млн гектаров возвращено добровольно в государственную собственность. А остальные? Или вы ждете, что у собственников других крестьянских хозяйств проснется совесть?" - обратился к министру сельского хозяйства Ерлан Саиров.

В свою очередь, глава ведомства Сапархан Омаров пояснил, что для осуществления контроля у министерства нет достаточных полномочий и кадров.

За весь земельный фонд страны отвечает Комитет по управлению земельными ресурсами, в котором работают лишь 32 человека. Их не хватает даже на то, чтобы качественно рассматривать жалобы населения и им отвечать. Кроме того, земельные участки распределяет местный исполнительный орган, и контрольные функции также закреплены за ним, что создает конфликт интересов. Поэтому мы внесли в парламент законопроект, в котором в том числе предлагается передать органы земельной инспекции, в подчинение министерства", - сказал Сапархан Омаров.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос эффективности работы по противодействию коррупции в Павлодарской области.

По словам члена совета Галыма Байтука, за 2019-2021 годы по области зарегистрировано 174 коррупционных преступления, большая часть приходится на факты хищения бюджетных средств и взяточничества. Отдельная проблема в регионе - неэффективное расходование средств в сфере строительства и ЖКХ.

Имеются факты финансирования строительства заведомо дорогостоящих жилых домов в городе Павлодар, деньги из местного бюджета уходят на покрытие разницы между фактической стоимостью строительства и установленной стоимостью по программе "Нурлы жер", потери превысили 154 млн тенге", - заявил Галым Байтук.

О халатности строителей и контролирующих органов рассказал член Совета, депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Вот свежий пример. Павлодарцев выселили из ветхих домов в центре города, чтобы построить новые жилые комплексы. Строить дом начали, а про полы и потолки вспомнили только когда возвели второй этаж. В смете не предусмотрены деньги на бетонные перекрытия, проект заморожен. И ведь это далеко не единичный случай", - сказал он.

По информации РОСПК, распространенными схемами коррупционных преступлений в местных исполнительных органах являются хищение бюджетных средств при начислении заработной платы, выплате командировочных расходов и различных надбавок, а также путем заключения фиктивных сделок с аффилированными или подконтрольными лицами и многое другое.

По итогам заседания совет постановил привлечь к партийной ответственности за формализм в работе и отсутствие надлежащего контроля акима города Павлодар Ержана Имансляма в форме "предупреждение", руководителя управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Альмиру Дисюпову - "замечание".

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