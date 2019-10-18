Обязательным соцмедстрахованием планируется охватить около 95% населения Акмолинской области

Кокшетау. 17 октября. Kazakhstan Today - Обязательным социальным медицинским страхованием планируется охватить около 95% населения Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2020 года на территории Акмолинской области начнет действовать новая модель предоставления населению гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). О готовности региона к внедрению ОСМС и многом другом на брифинге проинформировали директор областного филиала НАО "ФСМС" Нурлан Ахильбеков, исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Болат Абишев, руководитель облуправления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова и руководитель управления непроизводственных платежей ДГД Акмолинской области Назгуль Аюпова, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики области.

При подготовке нового перечня ГОБМП была проведена полная ревизия услуг с целью их максимальной детализации и оптимизации. Пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи станет минимальным социальным стандартом для всего населения. Он будет включать в себя помощь при экстренных и неотложных состояниях, всеобщий охват первичной медико-санитарной помощи и контроль над заболеваниями, значимыми для всего общества. ОСМС же охватит остальной перечень медпомощи и направлен на улучшение качества жизни каждого застрахованного и здоровье будущего поколения казахстанцев. Внедряемая в Казахстане система основана на принципах обязательности и солидарности", - отметил Ахильбеков.

По его словам, объем оказываемой медицинской помощи в рамках ОСМС не будет зависеть от суммы взноса в фонд социального медицинского страхования. Достаточно того, чтобы эти отчисления производились регулярно.

Обязательное медицинское страхование дает каждому застрахованному право на единый пакет медицинских услуг вне зависимости от размеров его дохода. Государство ежемесячно будет делать взносы в ОСМС за 11 миллионов человек, планируемый охват системой ОСМС составит около 95% населения. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей по Акмолинской области за ОСМС с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2019 года составляет 7397,8 млн тенге. Из них отчисления работодателей составили 7053,6 млн тенге (95,3%), и взносы ИП 344,2 млн тенге (4,7%)", - добавил директор Акмолинского филиала НАО "ФСМС".

О готовности медицинских организаций к внедрению ОСМС рассказал исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Болат Абишев.

В рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" в Акмолинской области внедрена комплексная медицинская информационная система (КМИС), разработчиком которой является ТОО "ЦИТ Даму". Все 35 медицинских организаций разных уровней, вплоть до районного, используют медицинские информационные системы. 384 из 530 медорганизаций, находящиеся ниже районного уровня, также используют эти системы. На данный момент времени на 98% от общего количества прикрепленного населения (759 225 человек) заполнены региональные паспорта здоровья, 158 862 человека установили мобильное приложении Damumed, что составляет 37% от интернет-активного населения. ТОО "ЦИТ Даму" проведена работа по интеграции КМИС с информационной системой Saqtandyry, ключевой задачей которой является реализация алгоритма определения статуса потребителя медицинских услуг в качестве в системе ОСМС", - сказал он.

Кроме этого, он отметил, что в начале года Министерством здравоохранения РК разработана Дорожная карта по цифровизации на 2019 год, предусматривающая переход к безбумажному цифровому переходу медицинской документации в организациях здравоохранения. На сегодня в электронный формат переведено 88% форм. Это медицинские справки 083, 086, 094, 095, а также справки о временной нетрудоспособности. Их можно получить в электронном виде в КМИС. Все они включают QR-код для проверки посредством мобильного приложения Damumed подлинности медицинских документов.

Оснащенность компьютерной техникой по области составляет 89,1%, потребность по состоянию на октябрь 2019 года составляет 954 единиц. С поставщиком, ТОО "АТЕКО", заключен договор по поставке 996 персональных компьютеров. Их планируется поставить до конца октября 2019 года", - резюмировал Абишев.

Получение ОСМС также затрагивает вопросы актуализации статуса всех жителей Акмолинской области. О количестве акмолинцев, статус которых неактуализован, рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова.

На сегодня число неактуализированных лиц в области по состоянию на 11 октября 2019 года составило 28 тыс. человек. Высокая доля неактуализированных граждан приходится на такие категории, как "лица, отказавшиеся от формализации", "ЛПХ", "работники по найму", "выехавшие" и "наемные работники". Из 4 278 безработных и непродуктивно самозанятых граждан получили меры содействия занятости 3 915 граждан", - отметила она.

О мерах ответственности плательщика за несвоевременное перечисление отчислений и взносов за ОСМС рассказала руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по Акмолинской области Назгуль Аюпова.

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