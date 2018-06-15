Объем торговли между Казахстаном и Татарстаном достиг $700 млн

Казань. 15 июня. Kazakhstan Today - Находящийся с рабочим визитом в России президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы и дальнейшие планы развития отношений. Глава государства отметил высокие темпы социально-экономического роста Татарстана и указал на перспективные направления углубления двусторонних связей. Президент Казахстана подчеркнул, что между Казахстаном и Татарстаном сложились самые близкие и доверительные отношения, сообщила пресс-служба Акорды.

Назарбаев акцентировал внимание на важности наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"У вас хорошо развивается сфера IT- технологий. Нашей молодежи необходимо изучать этот опыт. Также налаживается межрегиональное сотрудничество. Объем взаимной торговли увеличился до $700 млн, и теперь нам необходимо достичь показателя в $1 млрд", - констатировал глава государства.

Президент Казахстана указал на возможности создания совместных предприятий в сфере машиностроения, оборонной и космической промышленности. Он отметил и опыт Татарстана в сфере переработки нефтепродуктов.

"Все страны будут переходить на использование альтернативных источников энергии. Вместе с тем, в ближайшие 50 лет нефть и газ будут также востребованы. Пользуясь этим промежутком времени, мы должны создать обрабатывающую промышленность", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент Казахстана акцентировал внимание на вопросах сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

"Необходимо развивать сельскохозяйственную науку. Мы также можем осуществлять поставки мяса в Россию. Мы завезли лучшие породы крупного рогатого скота для производства высококачественной говядины", - сказал Назарбаев.

Глава государства также остановился на результатах развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана и реализации инфраструктурных программ. Наряду с этим, он уделил внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству, в том числе вопросам налаживания связей в сфере образования и медицины.

"Я рад, что Казань успешно развивается. В контексте наших общих взаимоотношений с Россией Татарстан занимает одно из первых мест. Мы будем развивать дальнейшее сотрудничество на благо двух народов", - заявил Назарбаев.

Отметив вклад Минниханова в укрепление дружбы, взаимопонимания и доверия между народами, глава государства наградил президента Республики Татарстан орденом "Достык" первой степени.

В свою очередь глава Татарстана подчеркнул важность эффективного двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

"Сегодня Казахстан - это самый главный наш партнер. Важным является опыт реализации успешных совместных проектов", - сказал Минниханов.

Также он отметил темпы развития системы образования в Казахстане и выразил готовность к активизации процесса обмена студентами.

Президент Татарстана также поделился своими впечатлениями от результатов участия республики в международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане.

"Выставка "ЭКСПО-2017" прошла на высочайшем уровне. Вы создали мощную и современную площадку. Я считаю, что открытие МФЦА на базе этого комплекса станет ярким событием, и в дальнейшем мы хотим работать с нашими коллегами из Казахстана в рамках МФЦА", - сказал Минниханов.

По информации пресс-службы главы государства, в Казани президент Казахстана ознакомился с планами возрождения города Болгар и "Острова - града Свияжск", на территории которого расположен Успенский собор - главный храм Успенского Богородицкого мужского монастыря.

Работы по сохранению Успенского собора ведутся с 1954 года. В 1970-80-х годах была полностью изучена и исследована настенная фресковая живопись собора. Современный этап сохранения и возрождения Болгарского комплекса наследия начался в 1990-х годах, когда этой работе был придан характер важной государственной программы Республики Татарстан.

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