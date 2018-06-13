Оценку качества медуслуг в Казахстане предлагается передать НПО

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Оценку качества медуслуг в Казахстане предлагается передать НПО13.06.2018
Государство  11:22

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - На пленарном заседании мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассмотрены законодательные поправки, касающиеся передачи ряда государственных функций в конкурентную среду, передает Kazakhstan Today.

В представленном законопроекте предусматривается внесение поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", согласно которой функцию по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи предлагается передать неправительственным организациям через государственный социальный заказ.

"Наверное, будет правильным, если оценкой удовлетворённости граждан будут заниматься институты гражданского общества. А министерству есть на чём сосредоточиться в других вопросах. Прежде всего - на качественной организации оказания медицинской помощи", - отметил спикер мажилиса, поддержав поправку.

При этом Нигматулин подчеркнул, что содействие неправительственных организаций только поможет Министерству здравоохранения оперативнее реагировать на различные рода ситуации, которые возникают периодически, сообщила пресс-служба мажилиса.
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