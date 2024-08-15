Одиннадцать воздушных судов на 24,8 млрд тенге приобретут для спасателей РК

Глава региона отметил важность сохранения безопасности и мира на границе

Фото: пресс-служба акимата ВКО

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Усть-Каменогорск. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 32-летия со дня образования Пограничной службы КНБ РК состоялась встреча акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева с молодыми офицерами, окончившими Академию Пограничной службы КНБ РК, а также высшие военные учебные заведения Российской Федерации, и офицерами запаса, сообщает пресс-служба акима ВКО.





В ходе встречи глава региона отметил важность сохранения безопасности и мира на границе страны, а также вручил обращения с пожеланиями успеха на службе молодым лейтенантам.





Символично, что наша встреча проходит в преддверии вашего профессионального праздника - Дня Пограничной службы Республики Казахстан! Охрана государственных рубежей во все времена была и остается непростым делом, которое требует высочайшего профессионализма, верности долгу и присяге", - сказал аким области.





Глава региона поговорил с офицерами, отметив, что их профессионализм и ответственность должны стать эффективным щитом по охране государственной границы, залогом мира и спокойствия наших граждан.





Воинскую службу всегда считают мужской профессией. Но в любом деле есть и девушки, которые с честью выполняют свою службу наравне с мужчинами. Необходимо активно продвигать работу по повышению имиджа воинской службы", - сказала офицер Пограничной службы КНБ РК Айжан Жагыпарова.





Напомним, Восточно-Казахстанская область является одним из стратегически важных приграничных регионов страны, пограничный пояс которой свыше 1,5 тыс. километров. В области ведется интенсивный пассажирский и товарный обмен, осуществляет деловое, гуманитарное и культурное сотрудничество с Россией и Китаем.