Кокшетау. 18 августа. Kazakhstan Today - Одна из крупнейших в СНГ солнечных электростанций находится в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на карантинные ограничения, деятельность промышленных предприятий в Акмолинской области набирает обороты. С начала года в регионе реализовано 38 проектов малого и среднего бизнеса, сообщает управление внутренней политики региона.

Одним из крупнейших инвестпроектов стала введенная в эксплуатацию в мае этого года солнечная электростанция. СЭС "Нура" мощностью 100 МВт расположилась вблизи поселка Кабанбай батыра в Целиноградском районе и занимает 300 гектаров земли. Это первый зарубежный проект группы компаний "Хевел".

Вырабатываемая на станции электроэнергия поступает в Единую электроэнергетическую систему страны. По прогнозам специалистов предприятия, предполагаемая годовая выработка должна составить 150 миллионов киловатт в час. На самой СЭС "Нура" стремятся достигнуть цели по получению 50% электроэнергии из возобновляемых источников, а также избежать 79,5 тысячи тонн выбросов в атмосферу.

Строительство электростанции было осуществлено всего за полгода, однако удалось достигнуть высокого порогового значения преобразования солнечной энергии в электрическую", - рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Жаслан Айдрахманов.

Он выделил и другие проекты региона - это и строительство мельничного комплекса мукомольной промышленности, и установка ветроэлектростанции, откормочная площадка на пять тысяч голов КРС.

В целом рост в индустриальном секторе области составил 4,1%. Кроме того, появилось 538 рабочих мест.

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