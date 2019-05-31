Одобрено соглашение, регулирующее порядок использования российской стороной земельного участка в Костанайской области при запусках с Байконура

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Одобрено Соглашение о сотрудничестве при осуществлении запусков космических аппаратов типа "Союз-2" в северном направлении на приполярные орбиты с космодрома Байконур, передает Kazakhstan Today.

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации регулирует порядок использования российской стороной земельного участка, предоставленного для приема отделяемых частей ракет-носителей типа "Союз-2" на территории Костанайской области при проведении запусков космических аппаратов с космодрома Байконур", - пояснили в Министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В ходе разработки этого документа, была проведена значительная подготовительная исследовательская работа. В частности, неоднократно проводились общественные слушания, была разработана документация по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), получено соответствующее заключение Государственной экологической экспертизы Республики Казахстан на проект ОВОС.

Соглашение позволит усилить загрузку космодрома "Байконур", увеличив количество коммерческих пусков, что положительно отразится на жизнедеятельности всего комплекса "Байконур". Вместе с тем за предоставление этого земельного участка документом предусмотрена плата в размере 460 000 долларов США в год при совершении 3 пусков, направляемые в бюджет акимата Джангельдинского района Костанайской области для решения социально-экономических нужд района", - подчеркнул вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин.

Как отметили в ведомстве, ракета-носитель "Союз-2" работает на экологически безопасном виде топливе - смеси керосина и кислорода. По условиям Соглашения принимать участие в мониторинге экологической ситуации в районе приема отделяемых частей ракет-носителей будут казахстанские специалисты и организации.

Напомним, экологический мониторинг после запусков с космодрома Байконур с казахстанской стороны осуществляет РГП "Научно-исследовательский центр "Ѓарыш-Экология" Аэрокосмического комитета МОАП РК. Производится экологическое сопровождение пусков РН "Протон" и РН "Союз". После каждого запуска сотрудники предприятия берут пробы почвы, воздуха и воды на предмет содержания в них опасных компонентов топлива.

РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" совместно с различными научно-исследовательскими институтами и лабораториями экологического и медицинского профиля уже реализовал ряд исследовательских программ в области экологической безопасности ракетно-космической деятельности и продолжает совершенствовать данную работу.

При экологическом сопровождении пусков ракет-носителей специалистами "Ѓарыш-Экология" проводится контроль уровня загрязнения объектов окружающей среды до пуска, во время заправки и после пуска РН с отбором проб воздуха, почвы, воды, растений. Анализ многолетних результатов показывает, что содержание компонентов ракетного топлива находится в пределах допустимых нормативов.

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