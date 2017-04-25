Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию назначен Мурат Жуманбай, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Официальный представитель будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве", - отметили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Жуманбай более пяти лет возглавлял пресс-центр Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности РК (финансовая полиция), около двух лет руководил пресс-службой мажилиса парламента РК, являясь советником спикера палаты.

Кроме того, был руководителем управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также заместителем директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

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