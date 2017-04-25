Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 апреля 2017
  • 21
  • :
  • 23
Все области
22º Солнечно
днем 32º    ночью 19º
17:00
.
Aнонс

Официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию назначен Мурат Жуманбай25.04.2017
  • Фото: ria.ru
Государство  18:16

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию назначен Мурат Жуманбай, сообщили в пресс-службе ведомства.


"Официальный представитель будет принимать активное участие в информировании населения о деятельности министерства, его комитетов, а также Общественного совета, действующего при министерстве", - отметили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Жуманбай более пяти лет возглавлял пресс-центр Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности РК (финансовая полиция), около двух лет руководил пресс-службой мажилиса парламента РК, являясь советником спикера палаты.

Кроме того, был руководителем управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также заместителем директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.
Просмотров: 1493
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
25.04.2017   18:16
Фото: ria.ru
Официальным представителем Министерства по инвестициям и развитию назначен Мурат Жуманбай
25.04.2017   14:16
Президент посетил привокзальную площадь Астаны и побеседовал с горожанами
25.04.2017   10:41
Фото: ortcom.kz
Акорда объявила о приеме представлений на премии и гранты для журналистов
25.04.2017   09:05
Глава Северного Казахстана призвал аграриев повысить урожайность за счет новых технологий
24.04.2017   18:32
Президент дал ряд поручений главе Службы внешней разведки Казахстана
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика