Официальный представитель Минздрава РК покинул пост

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Диас Ахметшарип покинул пост официального представителя Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья! Сегодня попросили написать заявление. Написал. Бывает. Выражаю огромную благодарность всем коллегам-журналистам. Спасибо вам за работу! Если я кого-то обидел в период пандемии, прошу прощения! Искренне желаю всем сотрудникам МЗ, врачам и всему медперсоналу страны веры, стойкости, здоровья! Мы победим этот коронавирус! Будьте здоровы, берегите себя и близких!" - написал он на своей странице в Facebook .

Трудовую деятельность Диас Ахметшарип начинал с Казахского радио в 1997 году. Работал в АО "Агентство "Хабар", ТРК "Казахстан", АО "НК "КТЖ", ФНБ "Самрук-Казына", АО "Тенгри-Банк". Занимал руководящие должности.

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