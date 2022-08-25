Оглашены предварительные результаты выборов депутатов сената от трех новых областей

КОКШЕТАУ. 24 АВГУСТА - В Акмолинской области завершен региональный этап республиканского конкурса "Лучший сельский аким", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цель конкурса - выявление и поощрение лучших сельских акимов, добившихся высоких практических результатов в работе, вносящих существенный вклад в развитие сельских населенных пунктов, сообщает управление внутренней политики региона.

24 августа в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области участники регионального этапа конкурса защитили свои проекты, направленные на улучшение комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию села с ожидаемым экономическим и социальным эффектом.

По мнению членов региональной комиссии, состоящей из представителей неправительственных организаций, общественников и СМИ, все представленные проекты были достойны внимания и реализации, так как они ориентированы на удовлетворение потребностей сельского населения.

Сельский аким - это человек, который напрямую взаимодействует с населением, и важным компонентом его деятельности являются повышение благосостояния граждан, а также своевременное принятие решений по актуальным вопросам", - отметил руководитель областного департамента Думан Абилев.

Решением конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов победителем регионального этапа признана аким села Тасоткель Жаркаинского района Сауле Саухимова, которой теперь предстоит участие в республиканском этапе.

Проект Сауле Саухимовой предусматривает формирование волонтерского движения "Современное село" из числа государственных служащих, индивидуальных предпринимателей, жителей села и других добровольцев. Целью волонтерского движения является создание комфортных условий жизни в селе, улучшение облика и экологической среды, воспитание патриотического сознания.

Победитель республиканского этапа будет определен до 20 октября 2022 года.