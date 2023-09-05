Ограничений на внутреннюю миграцию в Астану не будет - Дуйсенова

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова высказалась о возможности ограничить миграцию в Астану. По словам министра, рабочая группа с учетом международного опыта выработала ряд предложений по внесению поправок в законодательство, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.





Первое - пересмотр срока постоянного проживания граждан в городах республиканского значения и столице. Для постановки их на учет с целью получения жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местными исполнительными органами (МИО) в частном жилищном фонде.





Второе - предлагается закрепить нормативы по предоставлению жилищ в том числе на жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного МИО в частном жилищном фонде, на жилые дома, квартиры, а также здания и помещения, используемые для проживания людей, в том числе для сдачи в аренду.





Третье - в целях эффективной застройки города предлагается наделить Министерство индустрии и инфраструктурного развития компетенцией по разработке и утверждению Правил проведения общественных обсуждений проектных решений генерального плана, проекта детальной планировки и проекта застройки. Это позволит при проведении общественных обсуждений открыто и публично учитывать мнение горожан в формировании архитектурного облика и градостроительного планирования населенных пунктов.





Четвертое - интеграция действующих информационных систем с целью создания единой системы регистрации мигрантов.





Работа по обсуждению предлагаемых поправок в законодательство продолжается.



