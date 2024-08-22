21.08.2024, 12:27 66766
Ограничения на потребительские займы и микрокредиты ввели в Казахстане
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК приняло постановление об ограничении потребительских займов и микрокредитов в Казахстане.
Установлены следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:
- по беззалоговым банковским займам - 2 200 МРП (8 122 400 тенге);
- по банковским займам, обеспеченным залогом - без ограничений;
- по беззалоговым микрокредитам - 1 100 МРП (4 061 200 тенге);
- по микрокредитам, обеспеченным залогом - в пределах сумм, установленных Законом Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности": предоставляемых ломбардами - до 8 000 МРП (29 536 000 тенге), микрофинансовыми организациями - до 20 000 МРП (73 840 000 тенге).
Нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что будет способствовать росту долговой нагрузки и закредитованности населения", - отметили в АРРФР.
Также в Казахстане введут ограничение общего долга по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода.
Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщика, что позволит ограничить совокупную задолженность по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода", - сообщили в Агентстве.
Какие еще меры приняты для снижения закредитованности населения:
- финансовым организациям запрещено выдавать электронные займы и онлайн микрокредиты без проведения биометрической идентификации клиента;
- банки и МФО не могут начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам;
- гражданам, призванным на срочную воинскую службу, будет предоставляться отсрочка по банковским займам и микрокредитам в автоматическом режиме на срок службы и 60 дней после демобилизации без начисления вознаграждения.
Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
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22.08.2024, 11:40 20606
Начата комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища
Фото: gov.kz
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Актобе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области проходит реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Во время паводков в этом году объект, вмещающий 245 млн кубометров воды, испытал высокую нагрузку.
Строительно-монтажные работы проходят на плотине и водопропускных сооружениях водохранилища. Кроме того, будут отремонтированы охранная сигнализация и освещение объекта, а также системы видеонаблюдения и электроснабжения. Реконструкция водохранилища будет завершена до начала паводкового периода", - сообщили в ведомстве.
По словам директора филиала "Казводхоза" Актюбинской области Рината Шауенова, Актюбинское водохранилище является стратегическим объектом.
Цель реконструкции - повышение надежности, прочности и безопасности дальнейшей эксплуатации водохранилища, недопущение аварийных ситуаций и срывов подачи воды, увеличение подачи воды на посевные площади и промышленные предприятия города Актобе", - сообщил Шауенов.
Этой весной во время паводков оба крупных водохранилища Актюбинской области заполнились почти на 100%. Уровень воды в реке Урал оставался критическим вплоть до конца мая.
В Айтекебийском районе региона прорвало дамбу плотины "Щербаковское". Под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала по факту уголовное дело в отношении строителей плотины по статье "Халатность".
По данным Ranking.kz, паводки в Казахстане обнажили проблемы, на которые власти долгое время закрывали глаза. Треть гидротехнических сооружений в стране находится в неудовлетворительном состоянии.
22.08.2024, 09:04 26986
Президент Казахстана подписал указ о награждении шахтеров
Фото: Акорда
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, кавалерами ордена "Құрмет" стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІ степени, 27 горняков награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 43 человека.
Напомним, в Казахстане в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера. В этом году праздник выпадает на 25 августа.
22.08.2024, 08:47 28426
В правительстве рассказали о проводимой работе по увеличению самостоятельности регионов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан предприняло ряд важных шагов, направленных на увеличение самостоятельности регионов. Этот процесс предполагает наделение местных властей большими полномочиями в области бюджетного планирования, управления инфраструктурными проектами и реализации программ социальной поддержки.
Расширение полномочий региональных органов позволит быстрее и эффективнее реагировать на запросы и потребности населения. Местные власти смогут более гибко управлять ресурсами и принимать решения, касающиеся стратегического развития своих областей. В том числе по укреплению конкурентоспособности регионов и созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению уровня образования и здравоохранения на местах", - отметили в правительстве.
В рамках реализации действующей концепции развития местного самоуправления начато проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, а также внедрение прямых выборов акимов районов в областях.
Выборы проходят поэтапно согласно истечению сроков полномочий действующих акимов. За период с июля 2021 года по март 2024 года в сельских округах избраны 2069 акимов. В пилотном режиме выборы прошли акимов 42 районов и 3 городов областного значения.
Также для самостоятельности сельских округов на четвертый уровень бюджета передано 25 видов налогов и платежей, в том числе 8 налогов (ИПН, не облагаемый у источника выплаты, налог на имущество, землю, транспорт с физических и юридических лиц, плата за размещение наружной рекламы, ЕЗН, плата за пользование земельными участками) и 17 неналоговых платежей.
Из них в 2022 году на четвертый уровень бюджета осуществлена передача поступлений по 4 платежам (ЕЗН, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и плата за продажу земельных участков), по которым по итогам 2022-2023 годов поступления составили 15,9 млрд тенге.
В настоящее время ведется работа по изменению законодательной базы, в том числе предлагаются следующие новеллы:
- расширение полномочий сельского акима и его аппарата (мониторинг уличной торговли; организация работы по внешнему оформлению общественных мест; мониторинг за эксплуатацией оборудования для детских игровых площадок; оказание услуг на платной основе и др.);
- передача на IV уровень бюджета дополнительных видов налогов и плат (налог на имущество ЮЛ и ИП; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; плата за пользование водными ресурсами);
- расширение полномочий маслихата (мониторинг решения акиматами проблем, поднятых на встречах акимов с населением; участие депутатов в работе бюджетных комиссий акимата; инициирование уточнения бюджета по мере необходимости);
- разграничение полномочий председателя маслихата (сессии маслихата, контроль депзапросов, координация деятельности постоянных комиссий и др.) и руководителя аппарата маслихата (кадровые вопросы, дисциплинарной и конкурсной комиссий и др.);
- возможность сельскому акиму нанимать работников в рамках трудового договора согласно сдельной системе оплаты труда гражданских служащих (механизатор, сварщик, сантехник, электрик, кровельщик, юрист, бухгалтер и др.).
Кроме того, во исполнение послания президента перераспределена 21 функция правительства в центральные госорганы в соответствующих отраслях и 12 функций в сферах информатизации, защиты персональных данных, электронного документа и электронной цифровой подписи и связи - в акиматы регионов.
Также на сегодня на рассмотрении мажилиса находится ряд поправок, направленных на дальнейшую децентрализацию госуправления путем передачи порядка 38 функций в акиматы регионов и 18 функций - местным исполнительным органам районного уровня.
В целом данные меры позволят повысить ответственность первых руководителей госорганов за формирование соответствующей политики и акимов всех уровней за ее реализацию на местах, а также дадут возможность для гибкого и оперативного реагирования на вопросы местного значения", - отмечают в правительстве.
В проекте нового Бюджетного кодекса предусмотрена передача налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды из республиканского в местные бюджеты.
Дополнительно прорабатываются передача плат, сбор, пошлин, штрафов и других платежей с республиканского на местный уровень.
Вместе с тем приоритетную задачу региональной политики по снижению дисбалансов в качестве уровня жизни регионов планируется решать через внедрение минимальных стандартов для использования при планировании бюджета.
Для этого в рамках нового Бюджетного кодекса внедряется понятие минимальных стандартов, заложена законодательная основа для планирования расходов бюджета с учетом минимальных стандартов (сетей) социальной, инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры.
Соответствующие положения также включены в проект Строительного кодекса.
При этом в дальнейшем на республиканском уровне планируется финансирование только критически важных проектов общестранового значения, а вся базовая инфраструктура будет финансироваться за счет средств МБ.
21.08.2024, 08:20 80351
Cпецвыплаты в размере порядка 208 тыс. тенге получат более 9 тыс. казахстанцев
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года для реализации системных мер по повышению социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, в Казахстане внедрена специальная социальная выплата. Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не менее 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге. Выплата производится из 4 источников - республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, от работодателя и компании по страхованию жизни", - проинформировали в правительстве.
Наибольшее количество обратившихся за назначением спецвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (1696 человек), Костанайской (1180 человек), Восточно-Казахстанской (1132 человека), Павлодарской (1015 человек), Актюбинской (599 человек), Акмолинской (566 человек) областях и области Абай (505 человек).
Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии", - пояснили в правительстве.
Отмечается, что спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии.
20.08.2024, 20:36 116531
В Мангистауской области подрядчик не выполнил обязательства по строительству газопровода
После вмешательства прокуратуры подрядчик выплатил неустойку в 11 млн тенге
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Актау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Бейнеуского района в рамках анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности районного отдела ЖКХ, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.
Между отделом ЖКХ и ТОО "Арай-НС" заключен договор государственных закупок по строительству газопоровода в селе Бейнеу. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок.
По иску прокурора специализированным межрайонным экономическим судом Мангистауской области ТОО "Арай-НС" признано недобросовестным участником госзакупок, а в пользу государства взыскана неустойка на сумму более 11 млн тенге.
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов будет в режиме реального времени проверять процесс государственных закупок.
20.08.2024, 18:55 119546
Выявлены дефекты при реконструкции автодороги Караганда - Балхаш
Основной причиной дефектов покрытия является нагрузка от движения грузовиков
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Караганда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства Антикоррупционная служба проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства и ремонта дорог, сообщает пресс-служба Антикора.
В Карагандинской области анализируется ход строительства восьми автомобильных дорог, включая трассу республиканского значения граница РФ (Екатеринбург) - Алматы, участки Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал до границы с Жамбылской областью.
Во время выезда рабочей группы на участок автодороги Караганда - Балхаш вблизи Шетского района выявлены дефекты при реконструкции дороги.
Основной причиной дефектов покрытия является нагрузка от движения грузовиков по нижнему слою покрытия, так как транспорт движется по фактически незавершенной конструкции дорожной одежды.
Дорога не сдана в эксплуатацию, работы продолжаются. Устранение недостатков взяли на себя турецкие субподрядчики.
Дефекты устранены, и результаты испытаний соответствуют стандартам.
Планируется завершить верхний слой покрытия до 30 августа и обеспечить обустройство дороги до 30 ноября.
Ранее Агентством по противодействию коррупции взяты на сопровождение социальные объекты, строительство которых критически затянулось.
Антикоррупционная служба Алматы на совещании с участием представителей государственных органов, филиала Национального центра качества дорожных активов, заказчиков и подрядчиков рассказала о системных нарушениях в сфере строительства и ремонта дорог.
20.08.2024, 13:19 132096
Штрафовать руководителей авиакомпаний за задержки рейсов намерены в Казахстане
Сейчас за опоздание штрафы налагаются на авиакомпании
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве рассказал о мерах борьбы с регулярными задержками рейсов.
По его словам, ответственность за задержки рейсов будет усилена, причем штрафные санкции будут применяться в отношении первых руководителей авиакомпаний.
Первое - ответственность аэропортов непосредственно. Сейчас законом это не предусмотрено. Второе - ответственность первых руководителей, авиакомпаний и аэропортов. Если сейчас за опоздание штрафы налагаются на авиакомпании, то по новому механизму штраф будет налагаться и на их первых руководителей", - сообщил Карабаев.
Сейчас авиакомпании обязаны за задержку рейса либо возместить стоимость билетов, либо оформить пассажиров на следующий рейс.
По словам министра, основные причины задержек: строительно-монтажные работы, которые проводятся в 6 аэропортах страны, погодные условия, человеческий фактор и рост пассажиропотока, который повлиял на увеличение количества используемых воздушных судов.
Он предположил, что ситуация выправится к середине сентября.
Летний период всегда пиковый. Плюс мы проводим строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Полагаю, что к середине сентября ситуация выровняется, в том числе как с точки зрения падения спроса, так и с точки зрения завершения строительно-монтажных работ", - пообещал глава Минтранса.
Напомним, 10 августа международный аэропорт Астаны сообщил о задержке более десяти рейсов на прилет и вылет из-за позднего прибытия бортов и повреждения воздушных судов градом.
13 августа Air Astana сообщила, что при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, из-за чего рейс пришлось отменить.
16 августа, во время буксировки самолета Airbus A321, было повреждено крепление на носовой стойке шасси. Рейс КС866 по маршруту Актобе-Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы.
Комитет гражданской авиации назначил внеплановую инспекционную проверку в связи с регулярными задержками рейсов Air Astana и FlyArystan.
20.08.2024, 11:31 120561
Подготовка к отопительному сезону в Казахстане опять срывается
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, посвященном подготовке к предстоящему отопительному сезону, раскритиковал затягивание сроков ремонта ТЭЦ и поставок топлива.
Из года в год в стране сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции, несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, которые при должном отношении к делу можно было исключить. На наших заседаниях и совещаниях не раз обращалось внимание акимов областей на данные узкие места. Более того, с указанием многих рисковых мест в ремонтной кампании регионам направлялись поручения для принятия оперативных мер. По итогам трех месяцев все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов. Министерством энергетики уже началась выдача энергопредприятиям паспортов готовности к отопительному периоду. В тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, рассмотрим персональную ответственность курирующих заместителей акимов", - заявил на заседании премьер.
Сроки ремонта основного оборудования затягиваются на электрических станциях в Карагандинской и Мангистауской областях.
В Карагандинской области не завершены в срок ремонты котла № 2 и не начат капитальный ремонт котла №1 на ТЭЦ-2 АО "Qarmet". Задерживается и ремонт котла №7, хотя еще в мае аким региона обещал ввести объект в эксплуатацию вовремя.
В Мангистауской области не завершен капитальный ремонт турбины № 4 на ТЭЦ-1 на МАЭК. На ТЭЦ-2 из-за несвоевременной подготовки документации до сих пор не определен подрядчик. При этом правительство выделило значительные средства для развития МАЭК.
Бектенов напомнил, что до начала отопительного сезона остался практически месяц и отметил, что привычка оставлять большие объемы на последние дни свидетельствует о неправильном планировании работ.
Он поручил Министерству промышленности и строительства вместе с акиматам регионов до 1 сентября полностью подготовить готовность объектов образования, до 15 октября - здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также поручено взять данные вопросы на контроль. За исполнением поручений будет следить оперативный штаб под руководством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.
Также Бектенов заявил о недостаточных запасах топлива для отопительного сезона.
По данным Министерства энергетики, на топливных складах энергоисточников накоплено 3,7 млн тонн угля и 90 тыс. тонн мазута. Однако на 4 станциях запасы топлива ниже нормы. По словам Бектенова, это происходит из-за поздних конкурсных процедур.
В частности, по мазуту распределение было произведено лишь 15 августа. С учетом логистики, дефицита цистерн и вагонов в пиковые периоды и других издержек возникают справедливые сомнения в своевременности заготовки мазута и угля", - заявил премьер.
При этом в правительстве неоднократно обсуждалась необходимость раннего заключения договоров, утверждения графиков поставок для избежания ажиотажа и дефицита вагонов.
Министерствам промышленности и строительства, транспорта поручаю держать на жестком контроле вопросы исполнения обязательств КТЖ и регионов по поставке угля и мазута. Министерству транспорта, КТЖ и акиматами регионов следует принять меры по своевременной поставке коммунально-бытового угля и мазута согласно утвержденному графику и объемам. При этом важно не допустить продажи социального угля субъектам бизнеса. Этот уголь должен направляться именно для населения", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, о срыве подготовки к отопительному сезону говорилось еще в конце июня. Тогда на некоторых ТЭЦ страны не был начат ремонт. На 2 месяца отставал от графика ремонт котла на ТЭЦ-2 в Темиртау, также были сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах.
В феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?