Казахстанцы не смогут оформлять кредиты без согласия супругов

Также вводится запрет на предоставление кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект, ужесточающий условия выдачи кредитов, одобрили во втором чтении в мажилисе.





Согласно законопроекту, кредит нельзя будет оформить без согласия супруга или супруги.





В целом проект закона направлен на снижение рисков закредитованности граждан и принятие мер по урегулированию их проблемной задолженности, а также защиту прав потребителей финансовых услуг, сообщил на заседании мажилисмен Берик Бейсенгалиев.





В этих целях вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней, а также на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на действующие потребительские кредиты", - рассказал депутат.





Также для защиты прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности вводится ограничение на переуступку прав требований физических лиц коллекторским агентствам до 24 месяцев с момента возникновения просрочки и с обязательным проведением не менее одной процедуры урегулирования задолженности.





Для защиты прав заемщиков, чьи займы уже переданы в коллекторские агентства, вводится прямая обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц.





Кроме того, законопроект запрещает выселять из единственного жилья в отопительный сезон семьи с несовершеннолетними детьми, а также семьи, в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй групп.





Увеличивается сумма денег, сохраняемая на банковском счете заемщика в процессе взыскания задолженности по кредитам, с одного до двукратного размера прожиточного минимума. Также законопроектом предусмотрено сокращение сроков проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев", - добавил депутат.





Депутаты также предлагают:





установить запрет на предоставление банковских займов и микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента,

запретить микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам взаимодействовать с аффилированными частными судебными исполнителями и нотариусами,

упростить процедуру банкротства физических лиц и т.д.





Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят брать кредиты при наличии просрочек.



