В Казахстане закредитованность населения выросла в три раза - до 18 трлн тенге

1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За последние два года объем потребительского кредитования вырос в три раза, сообщила вице-спикер мажилиса Дания Еспаева.





На сегодняшний день объем выданных кредитов достиг 18 трлн тенге, из них 13 трлн приходится на потребительские займы. Число заемщиков в стране составляет 8,5 млн, сообщила Еспаева в интервью Youtube-каналу "Ақ жол Time".





Причинами высокой закредитованности она назвала легкую доступность кредитов, а также снижение доходов населения. Также она отметила, что часто кредиты берутся в погоне за приобретениями последних моделей техники: телефонов, телевизоров и т.п.





Еспаева также рассказала, что 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.





890 тысяч заемщиков находятся у коллекторов, по ним общая задолженность 334 млрд", - добавила эксперт.



