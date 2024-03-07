В Казахстане запретят брать кредиты при наличии просрочек

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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в первом чтении поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, передает корреспондент агентства.





Как было заявлено в мажилисе, на сегодня долги имеют около 8,5 млн казахстанцев, из них около 1,6 млн человек не могут вовремя их погасить. Общая сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,7 трлн тенге. При этом за каждый день просрочки начисляются пени, соответственно, сумма долга увеличивается и становится неподъемной.





Законопроектом вводится запрет для банков и микрофинансовых организаций начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам. Также запрещается предоставлять беззалоговые потребительские кредиты гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. Однако данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения займа физлица на улучшающих условиях", - пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.





Банки и МФО обяжут соблюдать требование о том, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал половины официального дохода заемщика. Кроме того, вводится понятие потребительского кредита, и на нормативном уровне будет ограничено его максимальное значение (для банков - 5 млн тенге, для МФО - 2 млн тенге).





Вместе с тем законопроектом предусмотрен запрет на выселение семей с несовершеннолетними детьми в отопительный сезон.





На сегодня в Казахстане действует запрет на выселение из единственного жилья представителей социально уязвимых слоев населения. В качестве дополнительной защиты заемщиков законопроектом вводится такой же запрет в отношении семей, имеющих несовершеннолетних детей, в отопительный сезон", - пояснили в мажилисе.





Кроме того, поправками в процессе взыскания задолженности по кредитам предусматривается увеличение суммы денег, сохраняемой на банковском счете заемщика, с одного до двукратного размера прожиточного минимума. В текущем году эта сумма составляет 86 814 тенге.