Ограничить время продажи спиртного в барах и ресторанах предложили в Нур-Султане

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Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские столицы предлагают ограничить реализацию алкоголя в увеселительных заведениях с 23.00 до 08.00 для профилактики правонарушений, передает Kazakhstan Today.

Большая часть нарушений порядка происходит после распития спиртных напитков. В этой части мы направили соответствующее предложение ограничить реализацию алкоголя в ресторанах, барах, кафе с 23.00 до 08.00 следующего дня", - сказал начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции столицы Госман Жакин, пишет портал " Елорда Инфо ".

Это предложение прозвучало на совещании в акимате Нур-Султана по вопросу укрепления общественного порядка и безопасности в увеселительных заведениях и других местах массового досуга граждан.

По данным портала, "в этом году владельцы злачных мест получили 41 представление для устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений".

За нарушение требований к употреблению табачных изделий привлечено 86 руководителей заведений, за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей возбуждено 115 административных производств", - отметил Жакин.

Кроме этого, с ноября 2018 года изменен принцип работы патрульной службы. Большая часть автомобильных патрулей переведена на пешее несение службы в жилых массивах.

Наряды нацелены на предотвращение правонарушений на улице и в общественных местах. Как вы, наверное, уже заметили, практически во все праздничные и выходные дни рядом с увеселительными заведениями дежурят сотрудники полиции", - добавил начальник управления МПС.

По словам полицейских, негативно на безопасности клиентов и их имущества сказывается неограниченный режим работы отдельных заведений. Как правило, основная часть сообщений о нарушениях поступает с 12 ночи до 6 утра.

Всего в органы полиции с начала года поступило более 3 тыс. звонков, так или иначе связанных с нарушением порядка в увеселительных заведениях столицы.

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