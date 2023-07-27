Не может быть закулисных договоренностей с организованным криминалитетом - Токаев

Фото: Polisia.kz

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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии Министерства внутренних дел, сообщает Акорда.





Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками. Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более нельзя героизировать криминалитет. Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет в конечном счете разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю", - высказался президент на заседании коллегии МВД.





Он подчеркнул необходимость проведения четкой грани между соблюдением закона и правонарушениями.





Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться закон и порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома. Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей", - заявил Токаев.





Он подчеркнул, что сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам, в то время как с нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона. В ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить.





Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения. При этом и со стороны граждан должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов. В глазах общества полиция должна восприниматься как надежная защита, опора, сила, предотвращающая преступления и обеспечивающая четкое исполнение закона. Однако приходится с сожалением констатировать, что сегодня имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют этому идеалу. Такие действия, как неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, угрозы или применение силы в их отношении, должны решительно пресекаться. Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными", - сказал глава государства.





Токаев обратил внимание, что сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из которых носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации полицейским очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости. Они должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя. Полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами, убежден президент.





Безусловно, в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге. Именно такие сотрудники служат примером для других, особенно для молодежи. Лучшим сотрудникам следует оказывать поддержку. Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации. Как известно, государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел", - подчеркнул лидер страны.





По его словам, за последние три года принят ряд конкретных мер. Неоднократно повышалась заработная плата. Увеличилось количество работников, получающих жилищные компенсации, сейчас их число превысило 38 тысяч. Оказывается поддержка Национальной гвардии. Ежегодно выделяются значительные средства на укрепление материально-технической базы, внедряются инновационные технологии.





В целом, пообещал президент, поддержка деятельности органов внутренних дел будет продолжена. Все это необходимо для обеспечения безопасности граждан и укрепления общественного порядка. Железная дисциплина - залог стабильности и спокойствия в обществе.