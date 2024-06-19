Треть утонувших в Казахстане - дети Дополнено
Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Ежегодно из общего числа утонувших на водоемах треть составляют дети. Только с начала июня на водоемах страны утонули уже несколько детей, заявил на заседании правительства, посвященном мерам обеспечения безопасности на воде, премьер-министр Олжас Бектенов.
На прошлой неделе в столице утонул подросток, который хотел переплыть реку. В Кызылорде в День защиты детей утонули сразу двое детей. В Туркестанской области в оросительном канале утонули двое детей. На Каспийском море оставшийся без присмотра утонул двухлетний ребенок", - озвучил данные по несчастным случаям глава правительства.
Он поручил увеличить число патрулей и оборудовать новые безопасные зоны для купания на водоемах, особенно в Кызылординской, Жетысуской областях, а также в областях Абай и Улытау, где количество мест отдыха не превышает 10.
Надо увеличить количество проводимых патрулирований. Полицейским, сотрудникам МЧС надо пресекать факты нахождения детей без взрослых вблизи водоемов", - подчеркнул премьер-министр.
Бектенов также напомнил о трагически закончившихся случаях катания людей на неисправных судах. В связи с этим Министерству транспорта совместно с акиматами регионов поручено принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов.
Нужен жесткий контроль в этом вопросе", - подчеркнул глава правительства.
В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал, что в Казахстане за купание в нетрезвом виде оштрафовали порядка 3 тыс. нарушителей, из них 49 человек - в этом месяце. Он также доложил о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности на водоемах. По его словам, особое внимание уделяется безопасности детей.
Спасатели обучают их навыкам спасения и оказания первой помощи. Проводят инструктажи с родителями и воспитателями детских лагерей. Лишь в 19 из более 30 детских лагерей вблизи водоемов есть оборудованные места для купания. С начала года проведено свыше 26 тыс. рейдов", - рассказал Аринов.
Всего на водоемах страны функционируют 42 спасательных поста МЧС. В 2025 году завершится строительство трех модульных станций на озерах Шалкар, Имантау и в городе Косшы. Необходимы еще 15 станций на крупных водоемах. На летний период создаются дополнительные мобильные посты. Там ведут дежурство и патрулирование на воде. С начала года спасено 76 человек, с начала июня - 24.
Мы планомерно закупаем современные катера, дроны и средства спасения. Ведем работу по созданию национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области. Совместно с акиматами ежегодно увеличиваем разрешенные места для купания и отдыха. Сегодня по стране их 708, данные размещены на платформе 2GIS. До конца июня дополнительно будут открыты еще 33 пляжа", - доложил Аринов.
Дополнено 18.06.2024, 12.08
На заседании правительства Бектенов также поручил обеспечить безопасность оросительных каналов, арыков и городских фонтанов, в которых каждый год купаются дети.
В прошлом году в Павлодарской области купавшегося в фонтане ребенка ударило током. Разумеется, купание в фонтанах запрещено. Об этом постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Это мы видим и в Астане, и Алматы, в других городах. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать там купание детей", - подчеркнул Бектенов.
Он также поручил акиматам установить ограждения на каналах и арыках.
В марте в Туркестанской области в оросительном канале утонул пятилетний мальчик. На днях в Костанайской области утонули две девочки, которые купались в реке без присмотра взрослых.