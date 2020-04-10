Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Около 400 зданий пострадали от шквального ветра в северных областях РК 7-8 апреля, передает Kazakhstan Today.

7-8 апреля на территории Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей зарегистрирован шквальный ветер 30 метров в секунду и более. В результате пострадало 40 районов и 7 городов, из них в Акмолинской области - 2 города (Кокшетау и Степногорск), 12 районов, в Костанайской области - 3 города, 12 районов, Северо-Казахстанской области - 2 города, 11 районов, пишет портал Polisia.kz

Произошел срыв кровли 395 объектов. С 292 административных зданий и 103 жилых домов (Акмолинской области - 210 объектов, из них 132 административных зданий, 78 жилых домов, Костанайской области - 92 объекта, из них 91 административных зданий, 1 жилых домов, Северо-Казахстанской области - 93 объекта, из них 69 административных зданий, 24 жилых домов), - сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

Также в этих регионах произошло нарушение в системах электроснабжения. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Восстановительные работы на электросетях ведутся аварийными бригадами. Местными исполнительными органами регионов созданы специальные комиссии по определению материального ущерба и уточнения количества поврежденных зданий и сооружений.

Замминистра рассказал и о паводковой ситуации.

Как известно, паводковый период проходит в двух фазах. Первая фаза паводкового периода на юге и западе страны завершена, прошла стабильно и без осложнений. В то же время 14 марта в городе Кокшетау по улице Ашимова произошел перелив автомобильного моста. Принятые своевременные меры позволили предотвратить подтопления жилых домов", - отметил Ильин.

В целях безопасного прохождения паводкового периода в регионах проводятся профилактические мероприятия по рыхлению льда, очистке арыков, каналов и водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами. Также продолжаются работы по строительству и ремонту защитных дамб; берегоукреплению, дноуглублению, спрямлению русел паводкоопасных рек и устройству водоотводных каналов.

В целях мониторинга паводковой обстановки и выработки необходимых мер проводятся аэровизуальные и наземные обследования.

С начала апреля под активную фазу паводкового периода подпадают Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В результате повышения температурного фона, продолжается интенсивное снеготаяние, в отдельных регионах выпадают обильные осадки в виде дождя и снега. Все это приводит к осложнению паводковой ситуации.

Так, с 7 по 9 апреля по республике произошло подтопление талыми и паводковыми водами 60 жилых домов Костанайской области и 115 дворовых территорий Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей. В результате выпадения обильных осадков в виде снега и дождя, прибытия талых вод с полей произошло повышение уровня воды в реке Тунтюгур (на 50 сантиметров), что привело к подтоплению 60 жилых домов (уровень воды в домах от 5 до 40 см) в селе Карамырза Карасуского района Костанайской области (170 домов с численностью 674 человека).

Остаются подтопленными 30 частных жилых домов в селе Карамырза Карасуского района Костанайской области. В Костанайской области произведена эвакуация 47 человек, из них 13 детей. Все они размещены у родственников", - сказал замминистра.

Для сохранения сельскохозяйственных животных в безопасное место отогнано 608 голов крупного и мелкого рогатого скота, 450 свиней и 15 лошадей. В результате интенсивного таяния снега и выпадения обильных осадков в виде дождя произошло резкое повышение уровня воды в реке Жабай до трех метров (критический уровень - 3,2 метра, на данный момент уровень снизился до 2,3 метра) и подтопление двух придворовых территорий села Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области. Для устранения угрозы подтопления жилых домов села Балкашино Акмолинской области проводится обвалование дворовых территорий, на которых задействовано 32 человека, 8 единиц техники и 2 плавсредства. В Восточно-Казахстанской области проводятся работы по устранению подтоплений дворовых территорий, в том числе обвалование, откачка воды, очистка арыков.

По информации "Казгидромета" в центральной и северной части страны будет продолжаться понижение дневных и ночных температур и выпадение обильных осадков в виде дождя и снега. В случае осложнения паводковой обстановки для эвакуации населения подготовлено 1707 пунктов приема, необходимые средства (палатки, кровати), запасы продуктов питания и питьевой воды. Сформирована группировка сил и средств МВД с общей численностью 9874 человек личного состава, 1730 единиц техники. Подготовлены резервные группы для возможной переброски в зоны затоплений (общая численность приданных сил КЧС составляет 434 человек, 63 единиц техники, 29 плавсредств и 83 мотопомпы, воинских частей Национальной гвардии - 1610 военнослужащих и 151 единиц техники).

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