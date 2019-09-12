Около 40 молодых предпринимателей Акмолинской области подали заявки на получение бизнес-гранта

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Кокшетау. 11 сентября. Kazakhstan Today - Около 40 молодых предпринимателей Акмолинской области подали заявки на участие в конкурсе для получения гранта на развитие бизнеса, передает Kazakhstan Today.

Управлением предпринимательства и промышленности Акмолинской области с 5 по 25 августа, а также с 29 августа по 5 сентября текущего года осуществлялся прием заявок для участия в конкурсе на предоставление государственных грантов для молодых предпринимателей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020". Всего от молодых предпринимателей Акмолинской области принята 41 заявка", - сообщается на сайте управления.

Поступившие в управление заявки относятся к различным видам предпринимательства. Среди них - открытие швейного производства, мясного магазина, детского развлекательного центра под открытым небом, фото-видеостудии, разработка системы для производства кумыса, изготовление кулинарной продукции, производство акустического оборудования. Молодые бизнесмены также предлагают открыть школу предпринимателей для детей и подростков, логопедический кабинет, мастерскую по производству сувенирной продукции, экохостел и так далее.

Следующий этап конкурса - это заседание конкурсной комиссии по отбору заявок молодых предпринимателей, претендующих на получение государственных грантов. На заседании будет принято решение о возможности/невозможности предоставления государственного гранта для реализации бизнес-идей.

Как проинформировали в ведомстве, заседание конкурсной комиссии с участием заявителей проектов состоится с 12 по 13 сентября 2019 года (с 10.00 до 18.30 12 сентября и с 10.00 до 13.00 13 сентября) по адресу: Кокшетау, улица Сатпаева, 1Б, 1-й этаж (зал заседаний).

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