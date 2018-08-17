Около тысячи госслужащих переехали в новый областной центр Туркестанской области

Туркестан. 17 августа. Kazakhstan Today - 17 августа государственный служащие Туркестанской области переехали в новый областной центр - город Туркестан, передает Kazakhstan Today.

Глава региона Жансеит Туймебаев отметил, что "все, кто уезжают на службу в древний город, который в течение двух веков был столицей Казахского ханства, в том числе пламенная молодежь, исполняют огромную миссию перед историей нашего народа".

"У каждого государства, каждой области, каждого города бывают ответственные эпохальные периоды. В этом году, 19 июня, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично подписал исторический указ, согласно которому Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а Туркестан был утвержден областным центром. Мы неустанно трудились почти два месяца, для неукоснительного исполнения этого указа главы государства. Были подготовлены здания, где разместятся 24 управления областного акимата, областной маслихат, общественные советы и департаменты", - сказал аким.

Он отметил, что Туркестан - духовная столица всего казахского народа. "Поэтому мы должны приложить все силы для его развития и процветания. Будет расширяться туристический потенциал древнего города, откроются новые рабочие места. Начинается новый период в истории Туркестанской области и города Туркестан!", - заявил аким области.

Стоит отметить, в составе переезжающих во главе с акимом области порядка 1 тыс. человек, среди которых заместители и руководитель аппарата акима области, секретарь областного маслихата, аппарат областного Общественного совета, сотрудники и первый заместитель председателя областного филиала партии "Нур Отан", представители интеллигенции, ветераны, сотрудники аппарата акима, руководители и сотрудники 28 территориальных департаментов, руководители и сотрудники 24 областных управлений, представители республиканских и местных СМИ.

Напомним, что в этом году, 19 июня, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично подписал исторический указ, согласно которому Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а Шымкент получил статус города республиканского значения. В соответствии с подписанным документом областным центром стал город Туркестан. Также глава государства напомнил, что Туркестан на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира.

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