Олжас Алибеков назначен зампредом Комитета индустриального развития и промышленной безопасности

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Олжас Алибеков назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Мининдустрии и инфраструктурного развития, передает Kazakhstan Today.



"Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Адилович Алибеков назначен на должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК", - сообщили в пресс-службе МИИР.



Алибеков родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил в 2007 году Казахско-Британский технический университет по специальности "программирование и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей", в 2010 году Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономика и бизнес".



Трудовую деятельность начал в 2007 году инженером по автоматизации в ТОО "СЕЕ Автоматика". В 2010 году начал работать менеджером управления стратегического анализа центрального аппарата АО "КазахЭнергоЭкспертиза", позже был переведен на должность директора департамента энергосбережения и энергоэффективности.



В 2014-2017 годы - руководитель управления по энергосбережению и повышению энергоэффективности Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.



С 2017 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства