Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР

Фото: ЕАБР

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития. Рассмотрены итоги работы организации за 2024 год и актуальные вопросы текущей деятельности.





Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов доложил о реализации ключевых показателей стратегии на 2022-2026 годы. По итогам 2024 года накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $16,5 млрд, объем инвестиций увеличился почти на $700 млн по сравнению с предыдущим годом и составил $2,4 млрд. Доля проектов с вкладом в достижение целей в области устойчивого развития превысила 30%, что в 2 раза больше целевых показателей. ЕАБР существенно нарастил проектный портфель технического содействия - в 2024 году данный показатель вырос на 76% и достиг исторического максимума.





Согласно отчету правления, инвестпортфель банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР - 305 проектов.





По итогам первого полугодия 2025 года план по инвестициям на текущий год выполнен - объем новых подписаний составил почти $2,1 млрд. Потенциальный объем подписания проектов в высокой степени готовности превышает $4 млрд.





Следует отметить, что к соглашению об учреждении ЕАБР официально присоединился Узбекистан. В ходе заседания министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил готовность к активному взаимодействию с банком.





ЕАБР продолжает укреплять свои позиции как ключевой институт развития в Евразии, - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. - Сейчас банк готовится к открытию офиса в Ташкенте. Это расширяет возможности для реализации масштабных интеграционных проектов".





По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов совета премьер-министр РК Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР. Заместителем председателя назначен министр финансов РК Мади Такиев.