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Омбудсмены РК получат гарантии неприкосновенности в привлечении к уголовной и административной ответственности

27.10.2021, 12:09 76222

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В Казахстане на законодательном уровне определен правовой статус уполномоченного по правам человека, включая особый порядок привлечения к уголовной или административной ответственности. Значительно расширены полномочия омбудсмена по восстановлению нарушенных прав человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в первом чтении депутаты мажилиса одобрили законопроект "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".

Согласно законопроекту, должность уполномоченного учреждается на избираемой основе сроком на пять лет. В период своей деятельности омбудсмен не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.

"В целях независимости, ответственности и непредвзятости его деятельности прописываются гарантии неприкосновенности Уполномоченного, в том числе касательно привлечения к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, недопустимости вмешательства в его деятельность и возложения каких-либо функций, не предусмотренных законом, а также оказания воздействия в какой бы то ни было форме с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий", - рассказали в пресс-службе мажилиса РК.

По результатам рассмотрения жалобы в зависимости от принятого решения уполномоченный может направлять в госорганы, органы местного госуправления и самоуправления, должностным лицам рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для восстановления нарушенных прав.

Кроме того, омбудсмен может обращаться в уполномоченные госорганы или к должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина.

К полномочиям также отнесена возможность обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) госоргана, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, госслужащих. При этом иск, направляемый уполномоченным, освобождается от государственной пошлины в соответствии с налоговым законодательством Казахстана.

Уполномоченный может обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями о внесении поправок в законодательство Республики Казахстан, направлять обращение непосредственно президенту, палатам парламента или правительству Республики Казахстан.

Законопроектом также закрепляются статус и деятельность представителя Уполномоченного в регионе.

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Аким Атырауской области доложил Токаеву об итогах социально-экономического развития региона

27.10.2021, 17:16 41554
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития Атырауской области за 9 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Махамбета Досмухамбетова, в регионе наблюдается рост в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе и других отраслях. Область занимает первое место в стране по валовому региональному продукту на душу населения, объемам инвестиций и строительных работ.
 

В этом году создано порядка 19 тысяч новых рабочих мест, через центры занятости трудоустроены 20 864 человека. Программой "Енбек" на сегодняшний день охвачены 24 348 человек. Кроме того, за 9 месяцев 2021 года введено в строй 646,3 тысячи квадратных метров жилья, или 4882 квартиры. Это на 41,6% больше по сравнению с 2020 годом", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Президент был проинформирован об эпидемиологической ситуации в области, находящейся в "зеленой" зоне, и о ходе вакцинации.
 
Махамбет Досмухамбетов доложил о работе по защите экологии и озеленению. По его словам, до 2025 года в населенных пунктах будет посажено 540 тысяч саженцев.
 
Наряду с этим аким отчитался об исполнении комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области на 2021-2025 годы, разработанного и утвержденного по поручению главы государства. Этот документ призван разрешить накопившиеся проблемы и придать новый импульс развитию региона.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость продолжить проводимую в области работу.
 
 

Мажилис одобрил законопроект об ответственном обращении с животными

27.10.2021, 12:21 69931
Мажилис одобрил законопроект об ответственном обращении с животными
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Предметом регулирования законопроекта "Об ответственном обращении с животными" являются отношения в области обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, защита прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепление нравственности и соблюдения принципов гуманности общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основными задачами законопроекта являются установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого обращения, страдания и гибели, недопущение жестокого умерщвления животных, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, открытости информации в области регулирования численности бродячих животных, иных прав и законных интересов граждан.
 
Законопроект определяет, что основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное отношение к животным, критериями которого являются благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, отношение к ним как к существам, способным испытывать боль.
 
Законопроект вводит запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещает любые формы такой пропаганды, сообщает издание "Казправда".
 
Кроме того, устанавливаются обязанности владельцев животных по ответственному обращению со своими питомцами. В частности, основные требования предусмотрены к содержанию животных, учету домашних животных, перевозке животных, разведению животных, умерщвлению и обращению с трупами животных.
 
Также законопроектом закрепляется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению порядка содержания животных в питомниках, приютах, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах для животных, порядка и требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, порядка обращения с дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен, порядка обращения с безнадзорными и бродячими животными, положения о приютах для животных, правил перевозки животных и иная компетенция.
 
Законопроектом предусмотрена компетенция местных исполнительных органов области, городов республиканского значения и столицы в сфере отношений, связанных с обращением с животными, в частности, по определению мест, в которых запрещены выгул животных либо нахождение с животными с иной целью, по организации информационного обеспечения деятельности приютов для животных и социальной рекламы, направленной на передачу животных владельцам, розыск владельцев потерявшихся животных и иная компетенция.
 
Вместе с тем законопроектом утверждается общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере отношений, связанных с обращением с животными, который будет осуществляться гражданами и общественными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
Поправками в КоАП за нарушение правил отлова, содержания, учета, выгула, перевозки, умерщвления домашних и бродячих собак и кошек предусмотрен штраф на физических лиц от 10 до 20 МРП, на должностных - лиц от 20 до 30 МРП, на юридических лиц - от 30 до 40 МРП. Действующими нормами за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф на физических лиц от 5 до 20 МРП, на должностных лиц - от 10 до 40 МРП, отмечает издание.

 

Порядка 50 уязвимостей электронного правительства обнаружены и устранены работниками НИТ

27.10.2021, 10:05 61345
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Порядка 50 уязвимостей электронного правительства оперативно были обнаружены и устранены работниками АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом стало известно по итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности национальной платформы Bug Bounty из более чем 10 стран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в АО "НИТ" внедрены и применяются различные современные средства обеспечения информационной безопасности. В том числе в режиме 24/7 функционирует оперативный центр информационной безопасности, который обеспечивает надежную защиту от кибератак. Рост числа преступлений в сфере информационных технологий сопровождается повышением требований к защищенности и устойчивости информационных систем организаций, сообщили в НИТ.
 
В этой связи АО "НИТ" подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug Bounty. Это позволяет обеспечить более высокий уровень защиты кибербезопасности системы и ресурсов электронного правительства.
 

Ежедневно хакерским атакам подвергаются тысячи информационных систем, в том числе госорганов. Для нас важно надежное хранение и обеспечение защиты данных электронного правительства и его компонентов. Благодаря сотрудничеству мы получаем не только повышение уровня защищенности своих систем, но и экономим собственные ресурсы", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

 
Напомним, что в декабре прошлого года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин анонсировал запуск Bug Bounty программы для государственных органов. Тогда в рамках закрытого тестирования были получены критические уязвимости от исследователей, которые могут повлиять на большую часть казахстанского сегмента интернета. 
 

Мировой опыт показывает, что подключение крупных IT компаний к программам Bug Bounty представляет саму компанию как серьезно относящуюся к кибербезопасности, делая ее более прозрачной для своих клиентов. АО "НИТ" первым из госсектора подключилось к национальной программе Bug Bounty. Мы рады и поддерживаем это решение, так как это показывает зрелость в подходе защиты информационных систем", - поделился президент ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" Олжас Сатиев.

 
BugBounty - специальная программа, в ходе которой компания за вознаграждение привлекает сторонних специалистов по кибербезопасности для тестирования своего программного обеспечения на уязвимости. Данная программа функционирует в таких компаниях, как Google, Facebook и Mozilla, и сделала их системы более надежными, при этом сэкономив на найме дополнительных специалистов по информационной безопасности. Оператором национальной Bug Bounty площадки является компания TSARKA - лидер услуг по кибербезопасности в Центральной Азии. 


 

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