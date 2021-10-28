Омбудсмены РК получат гарантии неприкосновенности в привлечении к уголовной и административной ответственности

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В Казахстане на законодательном уровне определен правовой статус уполномоченного по правам человека, включая особый порядок привлечения к уголовной или административной ответственности. Значительно расширены полномочия омбудсмена по восстановлению нарушенных прав человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в первом чтении депутаты мажилиса одобрили законопроект "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".
Согласно законопроекту, должность уполномоченного учреждается на избираемой основе сроком на пять лет. В период своей деятельности омбудсмен не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.
"В целях независимости, ответственности и непредвзятости его деятельности прописываются гарантии неприкосновенности Уполномоченного, в том числе касательно привлечения к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, недопустимости вмешательства в его деятельность и возложения каких-либо функций, не предусмотренных законом, а также оказания воздействия в какой бы то ни было форме с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий", - рассказали в пресс-службе мажилиса РК.
По результатам рассмотрения жалобы в зависимости от принятого решения уполномоченный может направлять в госорганы, органы местного госуправления и самоуправления, должностным лицам рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для восстановления нарушенных прав.
Кроме того, омбудсмен может обращаться в уполномоченные госорганы или к должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина.
К полномочиям также отнесена возможность обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) госоргана, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, госслужащих. При этом иск, направляемый уполномоченным, освобождается от государственной пошлины в соответствии с налоговым законодательством Казахстана.
Уполномоченный может обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями о внесении поправок в законодательство Республики Казахстан, направлять обращение непосредственно президенту, палатам парламента или правительству Республики Казахстан.
Законопроектом также закрепляются статус и деятельность представителя Уполномоченного в регионе.
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Омбудсмены РК получат гарантии неприкосновенности в привлечении к уголовной и административной ответственности
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В Казахстане на законодательном уровне определен правовой статус уполномоченного по правам человека, включая особый порядок привлечения к уголовной или административной ответственности. Значительно расширены полномочия омбудсмена по восстановлению нарушенных прав человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.