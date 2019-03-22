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Состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан

21.03.2019, 15:21 9343
Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Накануне, 20 марта, состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан, на котором были рассмотрены решения ряда местных маслихатов о переименовании центральных улиц областных городов, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, Комиссией были поддержаны решения о переименовании улиц ряда областных центров в честь имени первого президента РК - Елбасы Н. Назарбаева. Вместе с тем Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей с определением иных объектов и улиц, сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта РК. 
 
Напомним, что 20 марта в ходе церемонии принесения присяги президент РК К. Токаев предложил увековечить имя Нурсултана Назарбаева как великого современника и отца-основателя независимого Казахстана путем переименования центральных улиц крупных городов Казахстана. 
 

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