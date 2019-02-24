Оперативный штаб создан в Астане из-за сложных погодных условий

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Из-за сложных погодных условий департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны организовал оперативный штаб, передает Kazakhstan Today.

ДЧС Астаны в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -37-39 градусов, буран, метель) с 5 по 7 февраля организован оперативный штаб. С 5 по 6 февраля в службу 112 поступило более 13 000 звонков различного характера (по закрытию трасс и отмене занятий более - 8 000)", - сообщила пресс-служба ведомства.

В период с 20.00 5 февраля подразделениями ДЧС проводилось патрулирование на автомобилях высокой проходимости (КУНГ) по направлениям Астана - Коргалжын, Астана - Косшы, Астана - Кокшетау, Астана - Атбасар, Астана - Павлодар и Астана - Караганда (объездная автодорога), где из снежных заносов вызволены 62 человека (из них девять детей) и отбуксировано 19 единиц техники.

Трассы по всем направлениям открыты.

Департамент подготовил восемь пунктов обогрева, из них два пункта развернуты для приема пострадавших в железнодорожном и автовокзалах.

ДЧС Астаны призывает горожан и гостей столицы воздержаться от поездок за пределы города и по возможности не выходить из дома в случае повторного ухудшения погодных условий. Обстановка в городе стабильна и находится под контролем.

Жителям и гостям столицы рекомендуется: быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях; на улице держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов; отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт.

На строительных объектах рекомендовано принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112", - напомнили в ведомстве.

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