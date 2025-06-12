11.06.2025, 12:08 168021
Операторы сотовой связи будут блокировать номера мошенников и передавать информацию о них в Нацбанк
Сенат предложил обязать операторов сотовой связи создать внутренние антифрод-системы
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки сената в закон по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации одобрили мажилисмены.
Сенат предложил обязать операторов сотовой связи создать внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик, а также блокировать абонентские номера, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передавать информацию о них в антифрод-центр Национального банка", - сообщает пресс-служба нижней палаты.
Также будет ужесточен порядок обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных госорганов и кредитным бюро.
Действие запрета о выдаче займов военнослужащим наступает после появления информации об их призыве на срочную воинскую службу в кредитном отчете. Внесены и другие правки", - говорится в сообщении мажилиса.
Напомним, сенаторы вернули закон в мажилис с новыми правками. В частности, они предложили новые меры по борьбе с мошенниками и закредитованностью.
В частности, в законопроекте предложено списывать до суда мошеннические кредиты.
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12.06.2025, 21:26 2691
В центре Алматы снесли две пристройки к жилому дому
В отношении собственника приняты административные меры
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда под снос попали две незаконные пристройки к жилому дому, расположенному на улице Наурызбай батыра, 41, сообщает пресс-служба акимата города.
Ранее на основании обращения проведена внеплановая проверка, в результате которой установлено, что строительство пристроек с двух сторон дома проведено с отсутствием разрешительных документов на участках общего пользования.
В отношении собственника (физлицо) приняты административные меры.
Позднее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы собственник был признан виновным. На него был наложен административный штраф. Пристройки к нежилому помещению были принудительно снесены.
Постановлением Алматинского городского суда от 16 июля 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменений.
Демонтаж одной из пристроек собственник провел добровольно согласно решению суда, принудительный снос второй пристройки прошел с участием судебных исполнителей.
Ранее в Алматы по решению суда был начат снос строительного объекта, расположенного на улице Ондасынова. Недостроенный объект простаивал несколько лет и по результатам обследования подлежал сносу ввиду значительного износа и коррозии.
12.06.2025, 20:26 10576
В Алматы в госсобственность вернули более 840 га земли в горной местности
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Выявлено незаконное предоставление ТОО "Международная ассоциация клубов" в частную собственность более 840 гектаров земли стоимостью 54 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
Земли отнесены к водному фонду и по закону не могут находиться в частной собственности.
12 июня судебной коллегией Алматинского суда оглашено постановление об удовлетворении исковых требований прокуратуры.
Ранее в Акмолинской области государству возвращена земля в рекреационной зоне стоимостью свыше 500 млн тенге.
12.06.2025, 17:02 21166
Госконтроль в сфере аквакультуры внедрят в Казахстане: Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "Об аквакультуре", сообщает пресс-служба Акорда.
Документом заложен основной принцип по рациональному использованию рыбохозяйственных водоемов для недопущения вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Наряду с этим, внедрен государственный контроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира", - пояснили в Акорде.
Также законом предусмотрены такие меры господдержки, как субсидирование, льготное кредитование, страхование, налоговые преференции, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и другое. Кроме того, законом четко разграничены виды деятельности, осуществляемые субъектами аквакультуры, а также рыбохозяйственные водоемы и участки для осуществления такой деятельности.
Целью закона является обеспечение устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, а также увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и обеспечение их безопасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды. В целях содействия государства в создании новых и расширении действующих производств документом внедрено научное сопровождение инвестиционных проектов посредством предоставления информационно-аналитической и научно-методической поддержки бизнеса за счет бюджетных средств", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов".
Первый блок поправок направлен на приведение законодательных актов в соответствие с принятым законом "Об аквакультуре". Поправками в Земельный кодекс установлена возможность предоставления земельных участков из состава земель водного фонда для ведения аквакультуры. При этом регламентированы требования к конкурсной заявке для предоставления земельных участков для ведения аквакультуры. Поправками в Лесной кодекс установлена возможность осуществления на участках государственного лесного фонда деятельности по рыбоводству. Пересмотрены требования к установлению лимитов и квот на пользование животным миром", - пояснили в пресс-службе.
Более подробно с поправками можно ознакомиться на сайте Акорды.
Напомним, в середине мая депутаты сената парламента предложили новую редакцию отдельных статей закона об аквакультуре и вернули его в мажилис.
12.06.2025, 13:26 39116
Провести независимую проверку деятельности фонда "Самрук-Казына" потребовал депутат
Фото: Самрук-Казына
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Адиль Жубанов потребовал провести всесторонний внешний аудит эффективности деятельности фонда "Самрук-Казына" и его дочерних структур с привлечением независимых национальных и международных экспертов.
Он напомнил, что фонд был создан в 2008 году в качестве стратегического института антикризисной политики, драйвера долгосрочного экономического роста по аналогии с успешными зарубежными суверенными фондами. Однако в последнее время подразделения фонда все чаще вмешиваются в рыночную экономику, что обусловлено их преимущественным положением.
По данным базы госзакупок, в 2024 году более 60% всех закупок в группе компании "Самрук-Казына" были осуществлены из одного источника. Аналогичная ситуация наблюдается в дочерних структурах, таких как акционерное общество "Байтерек", где данные показатели составляют около 50%. Такие действия не соответствуют принципам рыночной экономики и создают потенциальные коррупционные риски, тем самым способствуют возникновению монополии", - заявил Жубанов.
Он добавил, что попытка адаптации модели Temasek Holdings к казахстанским реалиям оказалась безуспешной, в отличие от Сингапура, где действуют жесткие механизмы институционального контроля и отмечается низкий уровень коррупции. В индексе восприятия коррупции Transparency International за 2024 год Сингапур занимает третье место, а Казахстан 90-е из 180 стран.
Как мы видим, базовые условия, в которых функционирует "Самрук-Казына", радикально отличаются от условий в странах эталона. Более того, высокая концентрация активов в рамках одного фонда и отсутствие своевременного внешнего аудита приводит к системной неэффективности и стагнации управления. Анализы рентабельности ключевых активов фонда, таких как "КазМунайГаз", "Қазақстан темiр жолы", АО "KEGOC", говорят о снижении финансовых показателей и увеличении долговой нагрузки", - подчеркнул мажилисмен.
При отсутствии прозрачных стратегий трансформации, без устранения системных дисбалансов в управлении и закупках фонд будет продолжать оставаться тормозом, а не драйвером экономического развития, считает депутат.
Жубанов предложил провести полную институциональную перезагрузку "Самрук-Казына" для превращения фонда в платформу развития конкурентной экономики, а не в центр квазигосударственного влияния.
Также депутат считает, что необходимо в кратчайшие сроки принять следующие меры:
- Провести аудит, который охватит инвестиционную политику, корпоративное управление, закупки и использование государственных ресурсов.
По итогам аудита представить нам право на производство фондов. Полноценный отчет с конкретными рекомендациями по устранению системных недостатков", - заявил Жубанов.
- Осуществить поэтапную передачу профильных активов фонда в конкурентную среду в таких секторах, как логистика, строительство, телекоммуникация, недропользование, обрабатывающая промышленность и другие.
За государством следует сохранить контроль над стратегически важными активами, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру, оборону, ядерную и водную безопасность, обеспечив при этом прозрачный доступ и справедливость и активную конкуренцию для частного сектора", - уточнил Жубанов.
- В кратчайшие сроки разработать и утвердить механизм трансформации фонда, предусматривающий вывод всех непрофильных активов и их передачу на рыночные условия.
Поэтапные отказы от закупок из одного источника и внедрение электронной прозрачной тендерной системы с общественным контролем, обновление составов совета директоров с привлечением независимых профессионалов международного уровня. Четвертое. Рассмотреть целесообразность сохранения фонда в его текущем формате. В случае невозможности или затягивания реформ инициировать поэтапную трансформацию фонда как централизованного холдинга с передачей активов под прямое управление профильных министерств для повышения эффективности и подотчетности, а также снижения избыточного давления на рыночную среду", - считает депутат.
Он добавил, что поддержание национальной экономики посредством искусственных квазигосударственных механизмов и ограниченного доступа к государственным ресурсам снижает инвестиционную привлекательность Казахстана, а также усиливает социальное недоверие к институтам фонда.
В ответ на критику председатель правления фонда Нурлан Жакупов заявил, что в "Самрук-Казына" проходит аудит, итоги которого будут известны в конце июня.
12.06.2025, 11:36 49796
В Казахстане запретят ипотеку на незаконно построенное жилье
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили закон по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью, передает корреспондент агентства.
Основные нововведения законопроекта усиливают защиту прав участников долевого строительства. Закон предусматривает:
- введение запрета на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах;
- введение запрета на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;
- проведение мониторинга местными исполнительными органами в части законности привлечения денег дольщиков на рынке строящегося жилья;
- проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья осуществляется только в безналичной форме;
- снижение требований при долевом строительстве способами получения гарантии Единого оператора и участия в проекте банков;
- разрешение уполномоченной компании использовать деньги дольщиков сразу после получения разрешения МИО на привлечение денег дольщиков;
- создание центра поддержки дольщиков для консультирования граждан о безопасном приобретении жилья.
Также законопроектом предусмотрено введение единой информационной системы по дорожно-строительным материалам и технологиям и правил по обязательному повышению квалификации работников автодорожной отрасли. Вместе с тем в рамках законопроекта будут расширены возможности оказания услуг инватакси через портал социальных услуг.
Ранее в Актау казахстанца осудили на пять лет лишения свободы по делу о хищении 70 млн тенге дольщиков.
Напомним, в Актобе застройщик похитил у дольщиков более 420 млн тенге.
12.06.2025, 11:32 53221
В Астане появится штаб-квартира Евразийского фонда стабилизации
Содержание штаб-квартиры будет осуществляться из средств фонда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Казахстана одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года", передает корреспондент агентства.
Евразийский фонд стабилизации и развития был учрежден в 2009 году как региональный финансовый механизм, направленный на содействие экономической и финансовой устойчивости государств - участников фонда, которыми, помимо Казахстана, являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия", - заявил сенатор Сергей Карплюк.
По его словам, протоколом вносятся следующие изменения в договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития:
- преобразование фонда в самостоятельный субъект международного права с целью его отделения от Евразийского банка развития, который на сегодняшний день является управляющим средствами фонда, ввиду разности их миссий;
- открытие штаб-квартиры в Астане и возможность открывать представительства в государствах-участниках. Содержание штаб-квартиры будет осуществляться из средств фонда, дополнительного финансирования из государственного бюджета Казахстана не требуется;
- использование национальных валют для финансирования проектов и программ. В настоящее время финансирование осуществляется в долларах и (или) евро;
- использование траст-фондов, особенностью которых является то, что они формируются из целевых взносов с целью безвозмездного финансирования конкретных проектов. В настоящее время инструментами фонда являются финансовые и инвестиционные кредиты и гранты;
- предоставление технического содействия за счет экспертного потенциала сотрудников фонда, а также привлечения внешней региональной или глобальной экспертизы;
- проведение для стран - членов фонда системного макроэкономического мониторинга и оценки макроэкономической ситуации и перспектив в государствах - участниках фонда с применением наиболее современных модельных аппаратов.
12.06.2025, 11:30 48311
Меры в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности ужесточают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили поправки в законодательство по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления госсобственностью.
Цель законопроекта - повысить эффективность реагирования на ЧС, усилить пожарную и промышленную безопасность, модернизировать систему госрезерва", - подчеркнули в сенате.
Поправками вводятся следующие меры:
- возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию крупных объектов;
- вводится обязательная регистрация защитных сооружений в правовом кадастре;
- добровольным пожарным предоставят соцгарантии и компенсации, также вводится система государственной аккредитации добровольных формирований;
- сотрудники органов гражданской защиты получат право на жилищные выплаты и приватизацию служебного жилья;
- усиливается контроль за промышленной безопасностью - аварийно-спасательные службы должны иметь учебные полигоны и лаборатории;
- создается правительственная комиссия по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью;
- вводится обязательное страхование ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей;
- приватизация станет прозрачнее: исключается прямая продажа, аффилированные лица не смогут участвовать в торгах;
- в энергетике вводится индексация тарифов с учетом инфляции и валютных рисков;
- модернизируется система госрезерва: создается электронный реестр материальных ценностей для повышения прозрачности и эффективности учета.
Отдельные нормы вступают в силу с 2025 по 2027 год - поэтапно, с учетом готовности соответствующих органов и инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе верхней палаты.
Напомним, концепцию политики в сфере промбезопасности до 2030 года разработали в Казахстане.
В 2023 году в мировом рейтинге по производственному травматизму, который ведут аналитики Международной организации труда (МОТ), Казахстан занимал далеко не лучшие позиции. К примеру, по количеству случаев травматизма на рабочем месте на 100 тыс. занятых страна находилась на 14-й строчке из 83.
12.06.2025, 10:43 52576
Судья Верховного суда РК избран председателем Экономического суда СНГ
Фото: ВС РК
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Минск. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пленума Экономического суда СНГ в столице Беларуси Минске Герман Нурбаев избран председателем Экономического суда СНГ, сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана.
Важным событием для судебной системы Казахстана и главным вопросом заседания пленума стало избрание председателем Экономического суда СНГ Германа Нурбаева - судьи Верховного суда РК и Экономического суда СНГ от РК. Члены пленума единогласно поддержали кандидатуру Г. Нурбаева", - проинформировали в пресс-службе.
Были отмечены его высокий профессионализм и многолетний опыт работы в правовой сфере.
Председательство представителя Казахстана в Экономическом суде СНГ открывает новую главу в современной истории отечественной судебной системы и является свидетельством возрастающей роли страны в развитии правовых институтов СНГ", - отметили в Верховном суде.
На должность заместителя председателя ЭС СНГ избран Айбек Давлетов от Кыргызстана.
Экономический суд - уставной орган СНГ, является постоянно действующим международным судебным органом, осуществляющим свою деятельность по рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc. Суд призван обеспечивать выполнение государствами - участниками СНГ своих экономических обязательств и наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами - участниками СНГ и толкованию международных правовых актов Содружества. Место пребывания суда - Минск.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?