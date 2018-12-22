Определена официальная минеральная вода курорта Бурабай

Кокшетау. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Кокшетау подписан меморандум между компанией "Кокшетауминводы" и Ассоциацией туризма Акмолинской области о признании воды QULAGER-Burabay официальной водой курорта Бурабай, передает Kazakhstan Today.

Меморандум о сотрудничестве между областным акиматом и объединением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Туристская ассоциация Акмолинской области" подписали заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев и председатель ассоциации Кайрат Султанов, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Согласно документу, сотрудничество сторон в рамках соглашения будет вестись в части поставки воды АО "Кокшетауские минеральные воды" на особых условиях, субъектам, рекомендуемых ассоциациями. В свою очередь, ассоциации будут предоставлять рекомендуемый список отелей, гостиниц, санаториев для последующего их участия во внедрении и реализации лечебных программ по оздоровлению с использованием лечебно-столовой природной минеральной воды QULAGER-Burabay.

"Наша вода не уступает именитым мировым брендам по своему свойству, а по количеству минералов и пользе даже превосходит их. Бальнеологические и клинические исследования показали, что лечебная вода QULAGER-Burabay содержит уникальный природный состав из 16 природных минералов, в том числе такие редкие биологически активные микроэлементы, как селен, медь, цинк, кобальт, марганец, фтор. Особо отмечу, что это единственная на рынке лечебно-столовая вода с активным природным йодом", - подчеркнул Игалиев.

Феномен воды QULAGER-Burabay был доказан НИИ кардиологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, НИИ экологии имени Сысина РФ, НИИ курортологии Украины и немецким НИИ Фрезениуса (Deutschland SGS Institut Fresenius).

"QULAGER-Burabay лечит 10 функциональных систем организма человека: сердечно-сосудистую; желудочно-кишечную; мочеполовую; обмен веществ, включая сахарный диабет; эндокринную, включая эндемический зоб; центральную нервную систему; опорно-двигательного аппарата; синдром хронической усталости и депрессии; хроническую и профессиональную интоксикацию; кожную", - отметили в УВП.

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