Определены лауреаты молодежной премии "Дарын"

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - 20 ноября 2020 года принято постановление правительства Республики Казахстан "О присуждении Государственной молодежной премии "Дарын" правительства Республики Казахстан в 2020 году", передает Kazakhstan Today.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается молодым казахстанцам за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения и включает 10 номинаций в различных областях: литература, наука, дизайн и изобразительное искусство, журналистика, классическая музыка, общественная деятельность, спорт, театр и кино, эстрада, народное творчество, сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

В текущем году на соискание премии "Дарын" поступили документы более 160 претендентов, заявки принимались с 29 апреля по 10 августа.

Была создана комиссия по присуждению Государственной молодежной премии "Дарын". В состав комиссии вошли известные деятели культуры и искусства, ученые, писатели, журналисты и общественные деятели Республики Казахстан и профессионалы своей отрасли.

С 1992 года лауреатами премии стали более 264 талантливых молодых людей страны. В разные годы обладателями становились Бахтияр Артаев, Серик Сапиев, Илья Ильин, Денис Тен, Димаш Кудайбергенов, Мария Мудряк, группа "Муз АРТ", Калкаман Сарин, Элизабет Турсынбаева и Адильхан Макин и многие другие.

Всем победителям присуждается звание "Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", вручается диплом, нагрудный знак и денежная премия 600 000 тенге.

Присуждение государственной молодежной премии "Дарын" планируется в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан.

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