Опубликован график капремонтов казахстанских НПЗ в 2017 году

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Министерство энергетики Казахстана опубликовало график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на 2017 год.

"Утверждение графика ремонтных работ на НПЗ и публикация этой информации позволит участникам рынка ГСМ четко планировать поставки топлива и поможет избежать ажиотажа и дефицита", - уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что плановые капитальные ремонты направлены на восстановление полного или приближенного к полному первоначальному ресурсу оборудования казахстанских НПЗ, передает Kazakhstan Today.

В частности, капитальный ремонт в ТОО "ПКОП" (Шымкент) планируется с 20 марта по 1 мая 2017 года. Планируется проведение следующих видов работ: техническое освидетельствование сосудов и оценка остаточного ресурса сосудов; инспекция (проверка и ревизия) технологических трубопроводов 215 линий позиций; выполнение мероприятий по переходу технологических установок ТОО "ПКОП" на 3-летний межремонтный период и другое. Будут выполнены мероприятия по переходу технологических установок на 3-летний межремонтный период - оснащение системами контроля, замена оборудования и внедрение автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами.

В рамках реализации проекта "Модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ", в период капитального ремонта планируется выполнить следующие виды работ: по блоку гидроочистки сырья существующей установки каталитического риформинга - монтаж техоборудования и технологических трубопроводов; по объектам общезаводского хозяйства, связанным с пуском установки изомеризации - монтаж новых технологических трубопроводов и выполнение врезок.

В ведомстве отметили, что в случае невыполнения вышеуказанных работ в 2017 году не будет обеспечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию установки изомеризации в июне 2017 года. Перенос или сокращение указанных сроков работ приведет к невозможности завершения 1-го этапа модернизации Шымкентского НПЗ в 2017 году.

В ТОО "ПНХЗ" (Павлодар) капитальный ремонт планируется в период с 1 июня по 7 июля 2017 года.С учетом требований правил и законов РК в области промышленной безопасности планируется проведение следующих видов работ: проведение внутренних осмотров сосудов, работающих под давлением, проведение экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, проверка и ревизии предохранительных клапанов, техническое освидетельствование (ревизия) технологических трубопроводов, проведение экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов и другое.

На комплексах КППН-1, КГПН-3, КПТНО-4 планируется оснастить динамическое оборудование системой вибромониторинга и акустической системой контроля сосудов и трубопроводов, работающие под давлением. Также планируется внедрение автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами ТОРО.

Наиболее продолжительными по времени и подготовке работами в остановочный ремонт 2017 года являются: замена и монтаж нового оборудования на комплексе КППН в рамках реконструкции и модернизации; реконструкция реакторно-регенераторного блока комплекса КГПН С-200, замена внутренних устройств реактора Р-201 и регенератора Р-202.

В министерстве добавили, что проведение капитального ремонта в ТОО "АНПЗ" (Атырау) планируется в период с 18 августа по 16 сентября 2017 года.

Капремонт существующего производства по техническому состоянию будет включать: 1) чистку трубных пучков теплообменного оборудования. Выполнение необходимо для обеспечения эффективного теплообмена, снижение нагрузки на насосно-компрессорное оборудование, недопущения превышения удельного потребления теплоэнергоресурсов; 2) пересыпку защитных слоев катализаторов. Выполнение необходимо для обеспечения требуемой объемной скорости и парциального давления водорода в системах гидрогенизационных процессов и возможности вовлечения в переработку вторичных нефтепродуктов; 3) паровыжиг коксовых отложений в трубных змеевиках печей на установке замедленного коксования. Выполнение необходимо для удаления коксовых отложений с внутренней поверхности труб змеевиков, снижения давления в системе, обеспечения эффективного теплообмена, снижение нагрузки на насосное оборудование.

В сообщении отмечается, что сроки плановых ремонтов на казахстанских НПЗ определены с учетом выполнения требований безопасности, сроков завершения строительства установки изомеризация с ОЗХ и соблюдения последовательности проведения строительно-монтажных работ существующих и новых установок НПЗ в соответствии с проектами модернизации и реконструкции. Большая часть работ будет проводиться круглосуточно в стесненных условиях действующего завода.

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