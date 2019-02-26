Опубликован указ о назначении Досаева председателем Нацбанка РК

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Опубликован указ о назначении Ерболата Досаева председателем Национального банка Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Кроме этого, указом главы государства Данияр Акишев освобожден от должности председателя Национального банка РК.

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