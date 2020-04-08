Органы госдоходов сняли арест с 125 тыс. физических лиц в Алматы

Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по Алматы в рамках поддержки бизнеса снял арест с 125 тысяч физических лиц, передает Kazakhstan Today.

В рамках исполнения поручения главы государства на период действия чрезвычайного положения из Государственного фонда социального страхования начато перечисление ежемесячной социальной помощи лицам, лишившимся доходов, в связи с ведением чрезвычайного положения, в сумме 42 500 тенге.

В целях беспрепятственного получения социальной помощи, органами государственных доходов Алматы в ручном режиме отменены распоряжения о приостановлении расходных операций (РПРО), вынесенные в отношении физических лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, за исключением отнесенных к высокой степени риска", - сообщили в пресс-службе ДГД Алматы.

Так, в Алматы общее количество отозванных РПРО налогоплательщиков составило 125 042.

В настоящее время отозванные РПРО направлены в банки второго уровня для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, направлено письмо в Республиканскую палату частных судебных исполнителей об отзыве ранее направленных налоговых приказов о взыскании задолженности физического лица.

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